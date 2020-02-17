الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة مع سقوط أمطار على عدة مناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة خلال ساعات الليل، يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة علي عدة مناطق من البلاد تشمل القاهرة.





وأوضح هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع ان يكون هناك نشاط للرياح المعتدلة علي كافة أنحاء البلاد، ويكون سقوط الأمطار خفيفا إلي متوسط علي القاهرة والوجه البحري، تكون غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد.





وأشارت الأرصاد الجوية، إلي انعدام فرص سقوط الأمطار علي مناطق جنوب الصعيد بينما تكون خفيفة على شمال الصعيد، ويكون الطقس معتدلا.





ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر الآتي:



