الاتحاد الإماراتي يكرم محمد فضل والعطار على هامش السوبر المصري

قام كل من محمد فضل عضو لجنة الكرة الخماسية، ووليد العطار المدير التنفيذي، اليوم، بزيارة إلى مقر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم على هامش إقامة مباراة السوبر المصري في أبو ظبي.





وكان في استقبال محمد فضل والعطار فى مقر الاتحاد الإماراتى محمد بن هزام الأمين العام للاتحاد الإماراتي، الذي قدم درع الاتحاد تكريما لهما.





ويلتقى الأهلى بطل الدوري مع الزمالك بطل الكأس فى الموسم الماضي بالسوبر المصري فى السابعة مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي.





وسبق للأهلى والزمالك تبادل الفوز بكأس السوبر بالإمارات، حيث خطف الأهلى لقب 2015 بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين باستاد هزاع بن زايد بالعين وفاز الزمالك باللقب على نفس ملعب النسخة الحالية بركلات الجزاء الترجيحية.



