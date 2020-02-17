ضبط مخبز بمدينة السلام بدون ترخيص داخله ٦ أطنان دقيق مدعم

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالقاهرة من ضبط صاحب مخبز فى شارع الخليل إبراهيم - قباء ـ دائرة قسم شرطة السلام أول لإدارته المخبز بدون ترخيص.





وتبين من التحريات قيام المتهم بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المُدعم استخراج 82% والمنصرف حصصًا للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .





وعثر بداخل المخبز على ٦ أطنان دقيق بلدي مُدعم .





بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بإدارته المخبز بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.