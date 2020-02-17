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حوادث

ضبط مخبز بمدينة السلام بدون ترخيص داخله ٦ أطنان دقيق مدعم

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:23 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
تمكن ضباط  إدارة مباحث التموين بالقاهرة من ضبط صاحب مخبز فى شارع الخليل إبراهيم - قباء ـ دائرة قسم شرطة السلام أول لإدارته المخبز بدون ترخيص.

وتبين من التحريات قيام المتهم بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المُدعم استخراج 82% والمنصرف حصصًا للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وعثر بداخل المخبز على ٦ أطنان دقيق بلدي مُدعم .

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بإدارته المخبز بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع  بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة  العامة.
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