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رياضة

بعثة الأهلي تغادر إلى الإمارات استعدادًا لمواجهة السوبر| شاهد

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:37 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة خالد الدرندلي، أمين الصندوق، مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى الإمارات؛ استعدادا لمواجهة الزمالك على كأس السوبر المصري.

وضمت بعثة الأهلي الجهاز الفني والإداري والطبي بالإضافة إلى قائمة اللاعبين التي ضمت كلا من:
شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي – رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي – محمد هاني – أيمن أشرف – علي معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايي – رمضان صبحي – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجي – محمود وحيد – أحمد الشيخ.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك على كأس السوبر المحلي في السابعة مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.

بعثة الأهلي تغادر إلى الإمارات استعدادًا لمواجهة السوبر| شاهد
بعثة الأهلي تغادر إلى الإمارات استعدادًا لمواجهة السوبر| شاهد
بعثة الأهلي تغادر إلى الإمارات استعدادًا لمواجهة السوبر| شاهد
بعثة الأهلي تغادر إلى الإمارات استعدادًا لمواجهة السوبر| شاهد
بعثة الأهلي تغادر إلى الإمارات استعدادًا لمواجهة السوبر| شاهد
بعثة الأهلي تغادر إلى الإمارات استعدادًا لمواجهة السوبر| شاهد
بعثة الأهلي تغادر إلى الإمارات استعدادًا لمواجهة السوبر| شاهد
بعثة الأهلي تغادر إلى الإمارات استعدادًا لمواجهة السوبر| شاهد
بعثة الأهلي تغادر إلى الإمارات استعدادًا لمواجهة السوبر| شاهد
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