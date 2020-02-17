عاصمة الشباب الأفريقي تستضيف مهرجان أسوان الدولي الثامن للثقافة والفنون.. فيديو

عروس الجنوب وجوهرة النيل الساحرة محافظة أسوان تواصل استضافتها للعديد من المهرجانات والمناسبات والفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.





وفى هذا الإطار تستعرض "صدى البلد" الأجواء الإحتفالية التى تشهدها عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء وهو مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته الثامنة والذى قامت بإفتتاحه أمس الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة حيث تستمر فقراته المتنوعة خلال الفترة من 16 إلى 22 فبراير الجارى ضمن فعاليات الاحتفال بتعامد الشمس.

وتشارك خلال مهرجان هذا العام 23 فرقة للفنون الشعبية تضم 400 فنان وفنانة منها 13 فرقة أجنبية وعربية و11 فرقة مصرية.





من جانبها أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، أن أسوان تشهد خلال الفترة الحالية زخمًا ثقافيًا وفنيًا هائلًا من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس، معربة عن سعادتها البالغة بهذه الأنشطة المتنوعة التى تجوب مختلف أنحاء المحافظة وسط مشاركة كبيرة من 23 فرقة للفنون الشعبية يمثلون مختلف الدول الأجنبية والعربية والإفريقية، ما يعتبر بمثابة رسالة مهمة للعالم أجمع بما تشهده مصرنا الحبيبة من حالة الأمن والأمان والاستقرار.





بينما أوضح اللواء أشرف عطية بأن أسوان، تشهد تنظيم الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية العديدة خلال فبراير الحالي على أرض عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء.





وقال بأن بهذا المهرجان بما يمثل إضافة هامة للخريطة السياحية ، ويعد فرصة سانحة لإلقاء الضوء على المزايا العديدة لهذه المحافظة الواعدة جوهرة النيل الساحرة والتى تعتبر نموذجًا فريدًا لعبقرية الإنسان والمكان بموقعها المتميز، ولتستمر فى كونها الباب الملكى على أفريقيا، وجسر التواصل معها.





ولفت المحافظ إلى أن ذلك يرجع لما تمتلكه أسوان للعديد من المقومات الإقتصادية والسياحية والعلمية، علاوة على مخزون هائل من الإبداع الإنسانى والموروث الثقافى المرتبط بإفريقيا، والذى يعكس روح الأصالة وعراقة التاريخ.





وقدم أشرف عطية شكره لوزارة الثقافة على الدعم اللامحدود لإنجاح هذا الملتقى الثقافى والفنى، وتحقيق أهدافه المرجوة ليؤكد على أن الثقافة والفن أحد أهم جسور التواصل والتقارب بين الشعوب.

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وفى السياق نفسه، قدم الدكتور أحمد عواض شكره لمحافظ أسوا على التعاون والتسهيلات المختلفة التى تم تقديمها لإنجاح فعاليات هذه المهرجانات العديدة، مؤكدًا أن أسوان تحتضن كافة الثقافات والفنون وهو ما يتجسد بالمشاركة الواسعة في فعاليات مهرجان تعامد الشمس بما يليق مع مكانة هذه المحافظة وتاريخها المشرف.





وأشار رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى أن الفرق المشاركة فى الفعاليات هى روسيا ضيف شرف المهرجان، بجانب فرق اليونان وبلغاريا ورومانيا والسودان والمكسيك والإمارات والمغرب وسريلانكا وصربيا وبولندا والجزائر وفلسطين، بجانب فرق الوادى الجديد ومرسى مطروح والعريش وأسوان وتوشكى وبورسعيد وأسيوط وسوهاج والشرقية وشلاتين وتقوم الفرق بتقديم عروضها أيضًا فى مختلف المواقع الثقافية والرياضية والشبابية والجامعية.





وأوضح أحمد عواض بأن فعاليات مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون شهدت اليوم تنظيم ديفيليه المراكب الشراعية على صفحة نهر النيل الخالد والذي شهد تفاعل كبير من السائحين المتواجدين بأسوان سواء على متن الفنادق العائمة أو أثناء جولاتهم بالمدينة السياحية، بجانب تفاعل مواطنو أسوان أيضًا وهو الذى يجسد روح التقارب والصداقة بين دول العالم على أرض هذه المحافظة العريقة، بالإضافة إلى تقديم فقرات لفرق الفنون الشعبية بالسوق السياحى.





وشهدت الفعاليات تفقد وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان لمعرض المشغولات اليدوية والمنتجات البيئية لعارضات المحافظة من الأسر المنتجة، والذي يضم العديد من المشغولات التى تجسد التراث والطابع الأسوانى الأصيل، وعقب ذلك قامت الوزيرة والمحافظ بتفقد معرض الفنون التشكيلية الذي ضم 38 عملا فنيا للخزف والطباعة والتصوير والنحت.