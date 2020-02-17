وزيرة الثقافة عن مهرجان أسوان : رسالة للعالم تؤكد أمن وأمان مصر .. صور

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الثامنة بمسرح فوزى فوزى الصيفى بمدينة أسوان بمشاركة واسعة لـ 23 فرقة للفنون الشعبية تضم 400 فنان وفنانة منها 13 فرقة أجنبية وعربية و 11 فرقة مصرية حيث استهل حفل الافتتاح بالسلام الوطني ، مساء أمس .





أعقبه تقديم أوبريت " نورت مصر" لفرق الفنون الشعبية المشاركة،فيما قدمت الفرق الدولية والعربية والإفريقية والمصرية المشاركة عروضها الفنية المتنوعة والتى تعبر عن ثقافات وتراث هذه الشعوب في مشهد وتلاحم فني بتابلوهات متنوعة وذلك فى حضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتورة هبه يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية ، ولفيف من قيادات الوزارة والقيادات البرلمانية والجامعية والأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.





وقد أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايمعلى أن أسوان تشهد خلال الفترة الحالية زخمًا ثقافيًا وفنيًا هائلًا من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن الإحتفال بمهرجان تعامد الشمس ، معربة عن سعادتها البالغة بهذه الأنشطة المتنوعة التى تجوب مختلف أنحاء المحافظة وسط مشاركة كبيرة من 23 فرقة للفنون الشعبية يمثلون مختلف الدول الأجنبية والعربية والإفريقية ، مما يعتبر بمثابة رسالة هامة للعالم أجمع بما تشهده مصرنا الحبيبة من حالة الأمن والأمان والإستقرار.





ومن جانبه أوضح اللواء أشرف عطية بأن أسوان تشهد تنظيم الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية العديدة خلال فبراير الحالي على أرض عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء.





وتم أمس تنظيم الحفل الختامى لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى نسخته الرابعة، واليوم يستكمل بهذا المهرجان بما يمثل إضافة هامة للخريطة السياحية ، ويعد فرصة سانحة لإلقاء الضوء على المزايا العديدة لهذه المحافظة الواعدة جوهرة النيل الساحرة والتى تعتبر نموذجًا فريدًا لعبقرية الإنسان والمكان بموقعها المتميز، ولتستمر فى كونها الباب الملكى على أفريقيا ، وجسر التواصل معها.





ولفت المحافظ إلى أن ذلك يرجع لما تمتلكه أسوان للعديد من المقومات الإقتصادية والسياحية والعلمية ، علاوة على مخزون هائل من الإبداع الإنسانى والموروث الثقافى المرتبط بإفريقيا ، والذى يعكسروح الأصالة وعراقة التاريخ .





وقدم أشرف عطية شكره لوزارة الثقافة على الدعم اللامحدود لإنجاح هذا الملتقى الثقافى والفنى ، وتحقيق أهدافه المرجوة ليؤكد على أن الثقافة والفن هي أحد أهم جسور التواصل والتقارب بين الشعوب.





وفى نفس السياق قدم الدكتور أحمد عواض شكره لمحافظ أسوان على التعاون والتسهيلات المختلفة التى تم تقديمها لإنجاح فعاليات هذه المهرجانات العديدة ، مؤكدًا على أن أسوان تحتضن كافة الثقافات والفنون وهو ما يتجسد بالمشاركة الواسعة في فعاليات مهرجان تعامد الشمس بما يليق مع مكانة هذه المحافظة وتاريخها المشرف.





وأشار رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى أن الفرق المشاركة فى الفعاليات هى روسياضيف شرف المهرجان، بجانب فرق اليونان وبلغاريا ورومانيا والسودان والمكسيك والإمارات والمغرب وسريلانكا وصربيا وبولندا والجزائر وفلسطين ، بجانب فرق الوادى الجديد ومرسى مطروح والعريش وأسوان وتوشكى وبورسعيد وأسيوط وسوهاج والشرقية وشلاتين وتقوم الفرق بتقديم عروضها أيضًا فى مختلف المواقع الثقافية والرياضية والشبابية والجامعية.





وأوضح أحمد عواض بأن فعاليات مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون شهدت اليوم تنظيم ديفيليه المراكب الشراعية على صفحة نهر النيل الخالد والذي شهد تفاعل كبير من السائحين المتواجدين بأسوان سواء على متن الفنادق العائمة أو أثناء جولاتهم بالمدينة السياحية ، بجانب تفاعل مواطنو أسوان أيضًا وهو الذى يجسد روح التقارب والصداقة بين دول العالم على أرض هذه المحافظة العريقة ، بالإضافة إلى تقديم فقرات لفرق الفنون الشعبية بالسوق السياحى.





هذا وقد شهدت الفعاليات تفقد وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان لمعرض المشغولات اليدوية والمنتجات البيئيةلعارضات المحافظة من الأسر المنتجة والذي يضم العديد من المشغولات التى تجسد التراث والطابع الأسوانى الأصيل، وعقب ذلك قامت الوزيرة والمحافظ بتفقد معرض الفنون التشكيلية الذي ضم 38 عمل فنى للخزف والطباعة والتصوير والنحت.







واقرأ أيضًا:











