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محافظات

وزيرة الثقافة تشهد مهرجان أسوان للثقافة والفنون برفقة المحافظ.. صور

الأحد 16/فبراير/2020 - 10:00 م
مهرجان أسوان للثقافة
مهرجان أسوان للثقافة والفنون
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شاذلى عبد الفتاح
يستكمل مهرجان أسوان الدولى الثامن للثقافة والفنون تقديم عروضه الفنية المتنوعة.

وتفقدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، معرض المشغولات اليدوية، المقام على هامش فعاليات مهرجان أسوان الدولي الثامن للثقافة والفنون، مساء اليوم.  

وأبدت وزيرة الثقافة والوفد المرافق لهم، إعجابها بالمشغولات اليدوية النوبية ومدى تميزها عن غيرها من المشغولات الأخرى.  

وانطلق حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي الثامن للثقافة والفنون، مساء اليوم، بمسرح فوزي فوزي (المسرح الصيفي).  

وأكدت نجوى سيد، مدير عام فرع ثقافة أسوان، أن عدد الفرق المشاركة فى فعاليات مهرجان أسوان الدولى الثامن للثقافة والفنون بلغ 23 فرقة أجنبية ومحلية، تمثل فلكلور مختلف قارات العالم، حيث تشارك فرق من "روسيا، اليونان، رومانيا، سيرلانكا، المكسيك، الجزائر، فلسطين(فرقة مقيمه ) ، المغرب، السودان، صربيا، الامارات، بولندا، بلغاريا، " .

بالإضافة لعشرة فرق فنية تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة تمثل الفلكلور المصرى وهى"الوادى الجديد، مطروح، بورسعيد، أسيوط، الشرقية، سوهاج، أسوان، العريش" للفنون الشعبية، بجانب فرقتى توشكى.

وأضافت مدير عام فرع ثقافة أسوان، ان العروض سيتم تقديمها فى عدد من المواقع الثقافية على مستوى مدن ومراكز المحافظة، وستختتم الإحتفالات بظاهرة تعامد الشمس داخل ساحة معبد أبوسمبل يوم 22 فبراير الجارى.

وقالت إنه سيحضر نخبة من كبار الشخصيات العامة وسفراء الدول العربية والأجنبية فى مصر، كما سيقام ديفيلية فنى بشوارع أسوان وأبوسمبل للفرق المشاركة، إضافة إلى الحفل الفنى الكبير والذى سيقام بمسرح السوق بمدينة أبوسمبل السياحية ليلة الإحتفال بظاهرة تعامد الشمس يوم 21 فبراير .

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