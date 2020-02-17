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اقتصاد

البورصة تختتم التعاملات على أرباح 2.4 مليار جنيه بدعم مشتريات الأجانب

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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محمد صبيح
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع جماعي للمؤشرات، ليسجل رأس المال السوقى للبورصة أرباح قدرها 2.4 مليار جنيه ويغلق عند مستوى 698.973 مليار جنيه، بدعم مشتريات المستثمرين الأجانب.

وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 13800 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.19 % ليغلق عند مستوى 1256 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1374 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 100 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 14 ألف عملية لعدد 171 شركة، وارتفعت أسهم 68 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم  56 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.
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