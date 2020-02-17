رئيس اللجنة المنظمة لـ السوبر المصري يكشف حقيقة أزمة تذاكر المباراة





وأكد سهيل العريفي في تصريحات لـ قناة " ابو ظبي " أن عمليه بيع تذاكر المباراة تتم بشكل طبيعي مشددا على ان الموقع يعمل بشكل جيد ولا صحة لـ اصابته باي عطل.





وأضاف العريفي أن نسبه بيع تذاكر زادت بنسبه 40% عقب تتويج الزمالك بـ لقب السوبر الافريقي الجمعة الماضية بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف للترجي التونسي.





وتابع أنه سيتم توزيع جوائز على الجماهير عقب المباراة وتشمل 3 سيارات , 100 ايباد و100 هاتف.







وأبدى عدد من جماهير الزمالك، غضبهم الشديد، بسبب معاناتهم فى الحصول على تذاكر مدرجات الفريق في السوبر، مشيرين إلى أن بعض رجال الأعمال في النادي الأهلي، قاموا بشراء أغلب التذاكر المخصصة لجمهور المارد الأحمر.

ودشنت جماهير الزمالك، هاشتاج عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "تذاكر الزمالك فين يا إمارات".

ويلتقي الزمالك بطل كأس مصر في الموسم المنقضي، غريمه التقليدي الأهلي بطل الدوري المصري، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، الخميس المقبل.

كشف سهيل العريفي رئيس اللجنة المنظمة لـ مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل عن حقيقة وجود أزمة بشان بيع تذاكر المباراة.