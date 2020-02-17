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أخبار العالم

الهبوط وسط العاصفة.. مهارة طيار تنقذ حياة ركاب طائرة إماراتية في بريطانيا.. فيديو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:07 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أنقذت العناية الإلهية ومهارة الطيار طائرة للخطوط الجوية الإماراتية "الاتحاد"، بعدما واجه الطيارون رياحا شديدة، في الوقت الذي ضربت فيه العاصفة دينيس العاصمة البريطانية لندن.

وبحسب صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية، نجح الطيارون في الهبوط بطائرتهم العملاقة بأمان في مطار هيثرو بلندن.

وأظهرت لقطات الطائرة بوينج إيه 380 تلحق هبوطا على مدرج الطائرات في مطار هيثرو.

ونفذ الطيارون هبوطا جانبيا ببراعة كبيرة، حيث بدت الطائرة تتأرجح في مواجهة الرياح حتى هبطت تدريجيا على المدرج بسلام.

وما إن حطت الطائرة على مدرج المطار، حتى قام الطيار بالالتفاف بشكل طفيف بحيث يعيدها إلى مسارها الأمامي، وإن لم يكن بشكل مستقيم بالكامل.


والعاصفة دينيس، هي الثانية التي تضرب بريطانيا خلال أسابيع قليلة، وتسبت في إلغاء أكثر من 230 رحلة جوية.

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