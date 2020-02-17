ملخص وأهداف لقاء الهلال السعودي وأهلي دبي بدوري أبطال آسيا

قلب نادي الهلال السعودي، تأخره أمام مستضيفه شباب الأهلي دبي الإماراتي، بهدف دون رد لانتصار غالى بنتيجة (2-1)، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.





وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى النقطة السادسة في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثانية، وبفارق الأهداف عن باختاكور الأوزباكي "المتصدر"، في الوقت الذي يتواجد فيه شباب الأهلي في المركز الثالث بدون نقاط.





وسيطر الهلال، على الشوط الأول بالكامل، حيث وصلت نسبة استحواذه في أول ربع ساعة إلى 70%، ولكن بدون خطورة واضحة على مرمى الأهلي الإماراتي.





وفي الدقيقة 16، تلقى الهلال ضربة قاضية بإصابة نجمه المتألق عبدالله عطيف، بعد تخل عنيف من عبدالعزيز هيكل، ظهير الفريق الإماراتي.





وبعد الإصابة، تراجع أداء الهلال نسبيًا، ليستغل شباب الأهلي الفرصة، ويسجل هدف التقدم في الدقيقة 24، برأسية رائعة من لاعبه يوسف جابر.





استفاق الهلال مرة أخرى، بعد التقدم الأهلاوي، ليشن مجموعة من الهجمات، أسفرت إحداها عن هدف التعادل بواسطة نجمه الفرنسي بافتيمبي جوميز، في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول (1-1).





وفي الشوط الثاني، اختفى الفريق الإماراتي تمامًا، وسط خطورة واضحة من الهلال، الذي أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 72، بواسطة جوميز وبعد عرضية متقنة من البيروفي أندريه كاريلو.



