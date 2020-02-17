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رياضة

كلامك صح .. نبيل الحلفاوي يعلق على الانقسام والتراشق بين جماهير الأهلي والزمالك.. ماذا قال؟

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:21 م
صدى البلد
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مصطفى كرم
علق الفنان نبيل الحلفاوي على الأشخاص الذين يتعمدون إثارة الفتنة بين الأوساط الرياضية وبين جماهير قطبي الكرة المصرية. 


وغرد نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏الانقسام إلى أهلوية وزمالكاوية.. اعتدنا عليه ولا ضرر منه بل على العكس يضفي الإثارة والمتعة على اللعبة الشعبية الأولى بما يتخلله من تراشقات وملاسنات ساخرة بلا كراهية أو شتائم.

الانقسام الأخطر هو ما بين هؤلاء وبين من يتعمدون إشعال الفتنة وتعكير الأجواء وبسببهم تستمر المدرجات خاوية".

وانهالت التعليقات من متابعيه على الصورة وجاء بين" ‏‎‎فعلا كلامك صح لكن فيه لاعبين معتزلين دا بيعمل شحن وتعصب ويرجع يقولك فين الجمهور" و" ‏‎كلام محترم ي استاذ نبيل " و" ‏‎كلام.جميل وفعلا صعب عودة الجماهير".

ومن المقرر أن يتواجه قطبي الكرة المصرية في مباراة السوبر المصري في السابعة مساء يوم الخميس القادم بدولة الإمارات الشقيقة. 
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