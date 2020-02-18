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حوادث

اليوم.. العليا للانتخابات تعلن نتيجة تكميلية النواب بدائرتي الجيزة وملوي

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:01 ص
العليا للانتخابات
العليا للانتخابات
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عمرو خليفة - جودت عيد:
تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ظهر اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة الانتخابات التكميلية للبرلمان، التي أجريت في الخارج والداخل، على المقعدين الخاليين بدائرتي الجيزة وملوي بسبب وفاة نائبيهما.


وكانت انتهت الجمعة، الفترة القانونية لتقديم التظلمات من قبل المرشحين، حيث يتم الفصل في التظلمات خلال 48 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة، ثم يتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره.

وفى حالة وجود جولة إعادة سيجرى تصويت المصريين بالخارج يومي 6 و7 مارس، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس، ويبدأ الصمت الدعائي يوم 9 مارس، على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومي 10 و11 مارس، وصولا إلى إعلان النتائج في موعد أقصاه 17 مارس المقبل.

ومرت عملية الاقتراع في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتي الجيزة وملوي في هدوء تام، حيث انتظمت عملية التصويت على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، ولم تتلق الهيئة الوطنية للانتخابات شكاوى ذات تأثير على سير الانتخابات.

وجرت الانتخابات بدائرة الجيزة على مستوى 87 لجنة فرعية، يشرف عليها 115 قاضيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 266 ألفا و396 ناخبا.

بينما جرت الانتخابات في دائرة ملوي بالمنيا على مستوى 153 لجنة فرعية، يشرف عليها 182 قاضيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 444 ألفا و867 ناخبا.
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