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أخبار العالم

بعد تصريحات عن السود والختان..استقالة مستشار فى الحكومة البريطانية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:41 م
صدى البلد
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حسام رضوان
استقال مستشار تم تعيينه حديثًا في داوننج ستريت وسط انتقادات شديدة لتعليقات سابقة مثيرة للجدل له حول وسائل منع الحمل القسري لـ "الطبقة الدنيا" ونسبة ذكاء السود.

وبحسب "ديلي ميل"، قال مستشار الحكومة أندرو سابيسكي إن متوسط معدل الذكاء لدى الأمريكيين السود أقل من المواطنين البيض، 
ووصف الغضب الشعبي ضد "تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (الختان) بأنه "هلع أخلاقي".

وأضاف أن الرياضات النسائية "أشبه بالألعاب الاولمبية للمعاقين، عند مقارنتها بالرجال"، ويقال إنه دعا إلى تطبيق وسائل منع الحمل القسرية لمنع الحمل غير المخطط له أو غير المرغوب فيه، والذي "يؤدي إلى خلق طبقة أدنى دائمة".

وتعرض بوريس جونسون لضغوط متزايدة لإقالة المستشار البالغ من العمر 27 عامًا والذي عُين على ما يبدو في مكتب رئيس الوزراء بعد أن دعا كبير مستشاري رئيس الوزراء دومينيك كامينجز إلى تعيين "غير كفئين وغريبين" لتقديم المشورة إلى الحكومة.

ورفض داونينج ستريت مرارًا وتكرارًا إدانة هذه التصريحات صباح اليوم. لكن سابيسكي أعلن أنه سيتنحى عن منصبه بسبب "الهستيريا الإعلامية" وحتى لا يسبب حالة من التشتت لـ10 داوننج ستريت.

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