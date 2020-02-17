284 فرصة تدريبية للشباب بمنطقتي مطوبس وبلطيم في كفر الشيخ

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، عن توفير 284 فرصة للتدريب الفني للطلاب بالمناطق الصناعية بمطوبس وبلطيم، مشيرًا إلى وجود226 فرصة تدريبية بمنطقة بلطيم تتضمن تخصصات الكهرباء، تشغيل المعادن، الملابس الجاهزة، الحسابات، زخرفة، أعمال صحية، إلكترونيات، بناء، تبريد وتكييف .





وأضاف، محافظ كفر الشيخ، ويوجد 58 فرصة تدريبية بالمنطقة الصناعية بمطوبس تضم تخصصات " ميكانيكا، كهرباء، لحام، نجارة أثاث "، لتنمية مهارات الطلاب والعمل على تدريبهم وفقًا لتخصصاتهم المختلف علي أحدث الماكينات الحديثة.





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وأكد نور الدين، أهمية التدريب المهني وإكسابهم المهارات المطلوبة وعمل ربط بين الشركات والمصانع الخاصة وخريجي مدارس التعليم الفني العام من خلال توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز سُبل التعاون المشترك بين أطراف التعاقد للحد من البطالة.





وأشار إلى أن التعليم الفني مكون أساسي ورئيسي في تنمية المناطق الصناعية وتطبيق التعليم والتدريب المزدوج لربط مدارس التعليم الفني بالمصانع والإنتاج، لثقل مهارات طلاب التعليم الفني وتوفير العمالة الفنية الماهرة وتنمية الإنتاج وتحقيق الاستفادة التعليمية والتدريبية والإنتاجية للطالب والمصنع في آن واحد.