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حمادة البيلي: توقيع عقوبة على حسن شاكوش وعمر كمال بسبب حفلة الاستاد

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:19 ص
المهرجانات
المهرجانات
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إبراهيم القادري
قال الموزع حمادة البيلي ، إن أصوات مطربي المهرجانات لا تصلح للغناء كما أنه لا يصح أن نساوى بين خريجي تربية موسيقية ويفهمون مزيكا ويعلمون كيفية تأليف الموسيقي  ويساوى بينهم وبين هؤلاء .

وأضاف حمادة البيلي خلال تصريحات تليفزيونية ، أن حسن شاكوش وعمر كمال صوتهما جميل، ولكنهم أخطآ في حفلة الاستاد، وسيتم عقابهما على ذلك .

وأوضح حمادة البيلي ، أن من الضروري حتى تمارس مهنة الغناء؛ أن تحصل على شيئين، الأول؛ عضوية في نقابة المهن الموسيقية، وبعد ذلك باستخراج تصريح من المصنفات الموسيقية لإقامة الحفل.

وتابع حمادة البيلي، أن النقابة أعطتهم تصريحات "دي جي"؛ وهو لإدارة الدي جي، وليس أن يقوم هو بالغناء .

واستكمل حمادة البيلي ، أن حسن شاكوش وعمر كمال يجب ان يحاسبا وإن أرادا اكمال الغناء؛ فهذه إرادتهما ولكن ليس قبل العقاب.
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