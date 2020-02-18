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رياضة

أمير مرتضى يكشف سبب تعاقد الزمالك مع عدد كبير من اللاعبين سنويا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:52 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
يثق أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، في قدرة فريقه على حسم لقب السوبر المحلي أمام الأهلي، في اللقاء الذي سيقام الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد.

قال أمير مرتضي في تصريحات تلفزيونية لقناة ناديه: "قادرون على حسم اللقب أمام الأهلي ونستعيد موسم 2016 /2017 الذي حصلنا فيه على البطولة".

وشدد أمير مرتضى، أن الفريق عازم على تحقيق لقب هذه البطولة والفوز على الأهلي، مشيرًا إلى أن الزمالك أغلق صفحة السوبر الإفريقي، والتي حقق فيها الفوز على الترجي التونسي بنتيجة 3-1.

وأتم المشرف العام على نادي الزمالك: "مباراة السوبر الإفريقي انتهت على أي حال، ويجب التفكير حاليًا في مواجهة الأهلي، خاصة أننا لدينا دوافع جديدة".

وأردف المشرف العام على الكرة:"نحن نلعب على العديد من البطولات وهو ما يجعلنا ندعم الفريق بكم كبير من الصفقات خصوصا وأننا نتعاقد مع أفضل اللاعبين في مصر".
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