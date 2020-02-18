أمير مرتضى يكشف سبب تعاقد الزمالك مع عدد كبير من اللاعبين سنويا

يثق أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، في قدرة فريقه على حسم لقب السوبر المحلي أمام الأهلي، في اللقاء الذي سيقام الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد.





قال أمير مرتضي في تصريحات تلفزيونية لقناة ناديه: "قادرون على حسم اللقب أمام الأهلي ونستعيد موسم 2016 /2017 الذي حصلنا فيه على البطولة".





وشدد أمير مرتضى، أن الفريق عازم على تحقيق لقب هذه البطولة والفوز على الأهلي، مشيرًا إلى أن الزمالك أغلق صفحة السوبر الإفريقي، والتي حقق فيها الفوز على الترجي التونسي بنتيجة 3-1.





وأتم المشرف العام على نادي الزمالك: "مباراة السوبر الإفريقي انتهت على أي حال، ويجب التفكير حاليًا في مواجهة الأهلي، خاصة أننا لدينا دوافع جديدة".



