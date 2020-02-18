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رياضة

عبدالله جمعة لـ مرتضى منصور: أخويا هييجي الزمالك.. فيديو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:40 ص
عبدالله جمعة وصالح
عبدالله جمعة وصالح جمعة
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حسن العمدة
فجّر عبدالله جمعة، نجم الزمالك، مفاجأة، بشأن انتقال شقيقه صالح جمعة، للقلعة البيضاء، خلال اجتماع المستشار مرتضى منصور مع اللاعبين قبل السفر للإمارات لمواجهة الأهلي فى السوبر المصري.

وقال جمعة، عبر قناة "مرتضى منصور" عبر اليوتيوب ، ان صالح جمعة سينضم لنادي الزمالك .

وجاء رد مرتضى منصور خلال الاجتماع ، ان الاهلي "لا رافض بيع صالح جمعة أو يلعب مع الفريق، وهذا غير طبيعي بالمرة".

وتابع مرتضى ، ان صالح جمعة من أحرف اللاعبين فى مصر، وقال لـعبد الله جمعة: "شقيقك دفع ثمن إنه مجاش الزمالك لما كان مع فريق إنبي".
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