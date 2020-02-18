عبدالله جمعة لـ مرتضى منصور: أخويا هييجي الزمالك.. فيديو

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وقال جمعة ، عبر قناة "مرتضى منصور" عبر اليوتيوب ، ان صالح جمعة سينضم لنادي الزمالك .





وجاء رد مرتضى منصور خلال الاجتماع ، ان الاهلي "لا رافض بيع صالح جمعة أو يلعب مع الفريق، وهذا غير طبيعي بالمرة".





وتابع مرتضى ، ان صالح جمعة من أحرف اللاعبين فى مصر، وقال لـعبد الله جمعة: "شقيقك دفع ثمن إنه مجاش الزمالك لما كان مع فريق إنبي".

فجّر عبدالله جمعة، نجم الزمالكمفاجأةبشأن انتقال شقيقه صالح جمعةللقلعة البيضاءخلال اجتماع المستشار مرتضى منصور مع اللاعبين قبل السفر للإمارات لمواجهة الأهلي فى السوبر المصري.