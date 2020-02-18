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رياضة

اللجنة المنظمة لـ السوبر المصري: الأهلي لن يقف ممرا شرفيا لـ الزمالك

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:01 ص
السوبر المصري
السوبر المصري
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ياسمين تيسير
كشف سهيل العريفي، رئيس اللجنة المنظمة لكأس السوبر المصري، عن حقيقة وقوف لاعبي النادي الأهلي في ممر شرفي لفريق نادي الزمالك خلال مباراة السوبر المحلي المقرر لها يوم الخميس المقبل، بعد تتويج أبناء ميت عقبة بالسوبر الإفريقي.

وأكد العريفي في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأهلي لن يقف ممر شرفي للزمالك قبل لقاء السوبر المصري"


وتوج فريق الزمالك بـ لقب السوبر الأفريقي، يوم الجمعة الماضي؛ عقب الفوز أمام الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف على استاد ثاني بن جاسم في قطر

ومن المقرر أن تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب محمد بن زايد بالإمارات مساء الخميس المقبل لمتابعة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في تمام الساعه السادسه مساء 

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