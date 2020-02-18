مي كساب تدعم زوجها بعد قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء

من جهة أخرى، قال خالد عبد الجليل، رئيس الرقابة على المصنفات، إن الرقابة لا يمكن أن تجيز الكلمات الموجودة في المهرجانات تحت أي بند.





وأضاف خالد عبد الجليل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد، "لابد من إطلاق حملة للسيطرة على أغاني المهرجانات المنتشرة على موقع يوتيوب".





وتابع خالد عبد الجليل "90% من كلمات أغاني المهرجانات والكليبات على يوتويب لم تمر على الرقابة على المصنفات".





وأكد خالد عبد الجليل أن "90% من كليبات قنوات الأغاني على النايل سات لم تمر على الرقابة على المصنفات".





ولفت خالد عبد الجليل إلى أن "هناك آلاف الأغاني يتم نشرها على يوتيوب ولا تمكن السيطرة عليها بشكل واضح"، مضيفا "ما أستطيع فعله هو تحرير محاضر لتلك الأغاني والكلمات فقط لا غير، وليس لدينا سلطة منع بث المهرجانات على يوتيوب".