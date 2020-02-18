سيرين عبد النور تتجاوز 800 ألف مشاهدة بعد يوم من طرح ليلة

طرحت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور ، أحدث أعمالها الفنية، كليب بعنوان "ليلة"، وذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، يوم 5 فبراير، بالتزامن مع عيد الحب في فبراير الجاري.





وحصد كليب "ليلة" لـ سيرين عبد النور ، 843 ألف مشاهدة، بعد يوم من طرحه على يوتيوب، وروجت "سيرين" للكليب عبر صفحاتها المختلفة على السوشيال ميديا.





كليب "ليلة" لـ سيرين عبد النور ، من كلمات: أحمد علي موسى، ألحان: شادي حسن، توزيع مويسقي: إيدمي جبر، ميكس وماستر: سليمان دامين، الإنتاج الموسيقي: جاد شويري، وإخراج: جاد شويري.





يذكر أن سيرين عبد النور شاركت في موسم رمضان 2019 من خلال مسلسل "الهيبة 3"، ‏إنتاج شركة "صباح إخوان"، وبطولة تيم حسن، منى واصف، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين‎.​