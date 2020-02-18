درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 18-2-2020 .. فيديو

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا غائم على مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى، في حين يسود طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أيضا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة على الوجه البحرى.
ويسود السواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة الصغرى 12 والعظمى 18
الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 17
مطروح الصغرى 12 والعظمى 16
بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 18
دمياط الصغرى 11 والعظمى 18
الإسماعيلية الصغرى 9 والعظمى 18
السويس الصغرى 10 والعظمى 18
العريش الصغرى 10 والعظمى 18
رفح الصغرى 9 والعظمى 17
طابا الصغرى 14 والعظمى 20
شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 24
الغردقة الصغرى 14 والعظمى 24
أسيوط الصغرى 09 والعظمى 23
الأقصر الصغرى 13 والعظمى 25
أسوان الصغرى 15 والعظمى 25
الوادى الجديد الصغرى 08 والعظمى 25
شلاتين الصغرى 16 والعظمى 26
حلايب الصغرى 19 والعظمى 24