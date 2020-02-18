درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 18-2-2020 .. فيديو

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا غائم على مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى، في حين يسود طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أيضا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة على الوجه البحرى.





ويسود السواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.



