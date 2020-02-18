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تصل إلى 140 دولة حول العالم.. مصر تحتل المركز الأول في تصدير الموالح.. فيديو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:35 ص
مصر المركز الأول
مصر المركز الأول في تصدير الموالح
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فرح علاء الخولي

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مصر حصلت على المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح، وذلك نتيجة للجهد الكبير المبذول من جانب وزارة الزراعة والجمعيات الزراعية.


وأكد الدكتور محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، أن عدد تجار الموالح في مصر زاد خلال الفترة الأخيرة بحوالي 5.1% مما ساهم في زيادة الإنتاج بما يتراوح بين 9.6% و10%، مشيرًا إلى أن هذا أثر على الزيادة في حجم الصادرات المصرية من الموالح.


وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الموالح المصرية يتم تصديرها إلى حوالي 140 دولة حول العالم، ومن أبرز تلك الدول روسيا والاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح مجموعة جديدة من الأسواق للموالح المصرية في دول مثل الأرجنتين وصربيا، حيث نجحنا في افتتاح 17 سوقا جديدة للصادرات الزراعية المصرية بالأسواق الخارجية.


وأكد أن كل المنتجات المصرية المصدرة إلى الخارج أو الموجودة في الأسواق المحلية مطبق عليها معايير الجودة العالمية، حيث أنهم يطبقون منظومة التكويد والتي تساهم في تتبع المنتج المصري، منوها بأنهم يستهدفون تدريب 50 ألف شخص يكونوا مسئولين عن فحص متبقيات المبيدات.


ونوه الدكتور محمد القرش بأن هناك طفرة في الإنتاج الحيواني، نظرا لوجود عدة مشروعات يتم تنفيذها مثل مشروع البتلو، فضلا عن مساهمة المشروعات الزراعية التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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