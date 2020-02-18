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محافظ الفيوم: نعمل على برنامج متكامل للتسويق للأماكن السياحية.. فيديو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:45 ص
الدكتور أحمد الأنصاري،
الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم
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فرح علاء الخولي

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة تشن حملات نظافة مستمرة، حيث تم رفع 5 آلاف طن من القمامة ومخلفات البناء، وإزالة 740 حالة إشغال، وذلك خلال أسبوع، وهذا بهدف تحسين البيئة العامة والنظافة الخاصة بالمحافظة وفي كل المراكز.


وتابع محافظ الفيوم، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، أن هذه الحملات مستمرة لحين الانتهاء بصورة كاملة من وجود أي تجمعات من القمامة موجودة في أي مجالس قروية بالمحافظة، أن العمل في هذه الحملات يكون بشكل يومي وجماعي.


وأضاف محافظ الفيوم، أنهم يستهدفون إعادة البريق للمحافظة، موضحا أنهم يعملون على برنامج متكامل للتسويق للأماكن السياحية بالمحافظة، حيث تمتلك الفيوم أنشطة سياحية متعددة.


وأشار إلى أن هناك الكثير من المحميات التي تتمتع بها محافظة الفيوم والتي لا يوجد لها مثيل في العالم كله، ولذلك تعمل المحافظة على الاهتمام بها دائمًا لأنها واحدة من الأماكن الأثرية الهامة، فهناك محميات تتمتع ببعض الحفريات النادرة وأخرى بها الكثير من الظواهر الفلكية المختلفة، وهناك محميات بها آثار مختلفة لبعض الحقب الزمنية، لذلك يتم عمل برنامج سياحي متكامل لتلك المحميات والإسكان في المحافظة.

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