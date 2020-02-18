خلال مشاركتها في "إيديوجيت 2020".. تكريم جامعة بنها لتقدمها في تصنيف QS

تشارك جامعة بنها في الملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب EDUGATE 2020 وذلك في نسخته السادسة المقامة بالقاهرة خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير الجاري تحت عنوان "القيادة الذكية للجامعات الذكية" وذلك برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية.





وتشهد الجلسة الافتتاحية للمنتدى تكريم الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، من جانب الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واشون فرنانديز، المدير الإقليمي للتصنيف QS لدول آسيا وشمال أفريقيا، وذلك ضمن فعاليات افتتاح المنتدى والتي تشهد تكريم الجامعات التي حققت إنجازًا في تصنيف الجامعات العالمي QS لعام 2020.

وقال الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، إنه سعيد بالتكريم لأنه يعكس جهود متكاملة قام بها جميع أبناء الجامعة من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين ترتيب الجامعة عالميًا.

وأشار "السعيد" إلى أن جناح الجامعة بالمعرض هذا العام يمثل أهمية كبرى للزائرين من الطلاب وأولياء الأمور، حيث سيتم من خلاله تعريف الطلاب على البرامج الدراسية الخاصة (الجديدة) التي تقدمها الجامعة وهي برامج تتسم بالتميز والابتكار في التعليم والبحث العلمي كما تراعي متطلبات سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي كما تهدف لخلق جيل من المبتكرين والمبدعين المتميزين.





من جانبه اكد الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن جامعة بنها حريصة على التواجد في المعارض والملتقيات التعليمية المختلفة بهدف التواصل مع الطلاب وتعريفهم بكليات الجامعة وتخصصاتها وبرامجها المختلفة بهدف جذب الطلاب نحو الجامعة. مضيفًا أن مشاركة الجامعة بالمعرض تمثل فرصة للتواجد وسط مجتمع التعليم العالي المصري والإقليمي.





وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي، المشرف على قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، أن مشاركة جامعة بنها في المعرض تمثل نوع من التواصل الأكاديمي مع الطلاب في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي وأولياء أمورهم حيث يتم عرض البرامج الدراسية ليكون جناح الجامعة بالمعرض بمثابة نقطة وصل بين الجامعة والطلاب لمساعدتهم على التعرف على البرامج الدراسية ومتطلبات الالتحاق بها.