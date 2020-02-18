شاهد.. سيراميكا كليوباترا ينشر ركلة جزاء غير محتسبة أمام الزرقا

نشر الحساب الرسمي لفريق سيراميكا كليوباترا، فيديو للمباراة التي جمعته أمام فريق الزرقا مساء أمس الاثنين، على ملعب رأس البر ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة.





ويظهر في الفيديو تدخل صعب من مدافع الزرقا على مهاجم كليوباترا وتغاضي الحكم عن احتساب الكرة ركلة جزاء.



أعرب معتز البطاوي، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، عن استيائه الشديد، بسبب الأخطاء التي ارتكبها صبحي العمراوي حكم مباراة فريقه أمام الزرقا.





وأكد "البطاوي" أن سيراميكا كليوباترا قدم مباراة قوية، وكان يستحق الفوز وحصد النقاط الثلاثة، وكان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق هدفه، لولا أخطاء صبحي العمراوي الذي احتسب هدفا من تسلل واضح لصالح الزرقا، وتغاضى عن احتساب ركلة جزاء واضحة وصريحة لمهاجم سيراميكا كليوباترا أحمد غنيم.



وأضاف البطاوي في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر الإنترنت: "في الموسم الماضي، لم يصعد الفريق للدوري الممتاز، بسبب نقطة واحدة كانت لصالح نادي اف سي مصر، وسط تعرض الفريق لظلم تحكيمي كان واضحا للجميع، وتظلمنا من بعض الحكام بالاسم وطلبنا عدم إدارتهم أي مباراة لنا فيما بعد".



وعاد ليقول: "بدءا من الجولة الثانية للدوري هذا الموسم بدأ التعنت التحكيمي ضدنا، وقام الحكم سعيد حمزة بطرد لاعبنا عاشور الأدهم بعد نهاية اللقاء بدون أي سبب وتسبب في إيقافه مباراتين، واكتسب ركلة جزاء وهمية لنادي النصر، ولكننا نجحنا في الفوز".



واستطرد البطاوي قائلا: "محمود البنا من الحكام التي ظلمتنا في الموسم الماضي، وكانت هناك أزمة كبيرة في مباراة كوكا كولا، وفي الموسم الجاري بعد أربع انتصارات متتالية للفريق أسندت لجنة الحكام مباراتنا مع القناة في الإسماعيلية لنفس الحكم، وتجاهلت الأزمة السابقة، ليتسبب في أزمة جديدة وتعطيل مسيرة الفريق من جديد والجهر برغبته في تعطيلنا لهيثم شعبان المدير الفني للفريق".



وأردف: "سيراميكا كليوباترا يمتلك رجال على قدر المسئولية ونجحوا في إنهاء الدور الأول بفارق ٨ نقاط عن أقرب منافس، ويبدو أن هذا أصاب البعض بالقلق، وفي ثاني مباريات الدور الثاني للدوري أمام النصر، تسبب الحكم هشام الفلال في إيقاف هداف الدوري شادي حسين أربع مباريات بداعي أنه سمعه يسب الحكام، وكأن الإيقاف والتقارير تكتب بالسمع وليست بالوقائع المؤكدة على مرأى ومسمع قاضي الملعب وهو حكم المباراة".

