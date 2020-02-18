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أخبار البلد

أحلام حنفي: الرئيس السيسي استجاب لدعوتنا في دعم مريضات السرطان

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:56 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أمل مجدي - عدسة محمد أبو النور
أطلق مستشفى بهية مبادرة هامة لجمع 21 مليون جنيه تبرعات خلال 30 يوم تنتهي يوم 21 مارس.

وتزامنا مع إطلاق المبادرة زارت مايا مرسي رئيسة القومي للمرأة المستشفى للاطمئنان على أكبر عدد ممكن من السيدات و تقديم خدمات العلاج المختلفة  لهن خلال أقصر مدة زمنية ممكنة.

وخلال حفل إطلاق المبادرة، قالت الدكتورة أحلام حنفى عضو المجلس القومى للمرأة، ومقررة لجنة الصحة أن الدكتورة مايا مرسى قدمت طلب للرئيس بأن يدعم المرأة مريضة الثدى فى يوم المرأة المصرية العام الماضي.

 وأضافت عضو المجلس القومى للمرأة أنه بالفعل تم إطلاق مبادرة الكشف المبكر لسرطان الثدى ودعمها الرئيس. 

وأشارت إلى أن الرئيس يهتم بالمرأة خاصة فى مجال صحة المرأة، مضيفة: "شاهدنا مؤخرا خلال زيارته فى الهجانة سيدة اشتكت له أنها لا تجد علاجا، فقام بعمل قافلة فى المكان لمدة خمسة أيام وعاد لها ليطمئن". 

ومن جانبها شاركت الدكتورة فرخندة حسن رئيسة المجلس القومى للمرأة سابقًا بالاحتفالية، مؤكدة أنها ستقدم تبرعات الفترة القادمة لبهية.

وشكرت الدكتورة فرخندة حسن، دكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس حاليًا ومستشفى بهية على دعوتها. 

وأكدت أنها مع مستشفى بهية من البداية مع عائلة عثمان المؤسسين، وستقدم تبرعات للمستشفى فى الفترة القادمة. 
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