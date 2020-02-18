سفينة «أشباح» تظهر قرب الشواطئ الأيرلندية بسبب العاصفة دينيس..فيديو

عرضت فضائية "روسيا اليوم" لقطات خاصة لسفينة "أشباح" بعد ظهورها قرب الشواطئ الإيرلندية بسبب عاصفة دينيس.





وجرفت العاصفة دينيس سفينة "أشباح" قبالة سواحل إيرلندا دون وجود أي شخص على متنها، وذلك بعد نصف سنة من ظهورها بالقرب من سواحل إفريقيا.





يذكر أن سفينة الشحن التي تحمل علم تنزانيا ويبلغ طولها 77 مترًا، والتي بنيت عام 1976، جنحت عقب قيام قوات خفر السواحل الأمريكية بإنقاذ طاقمها المؤلف من 10 بحارة، على بعد 1300 ميل جنوب شرق جزر برمودا في أكتوبر 2018.



