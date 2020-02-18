سفينة «أشباح» تظهر قرب الشواطئ الأيرلندية بسبب العاصفة دينيس..فيديو

عرضت فضائية "روسيا اليوم" لقطات خاصة لسفينة "أشباح" بعد ظهورها قرب الشواطئ الإيرلندية بسبب عاصفة دينيس.
وجرفت العاصفة دينيس سفينة "أشباح" قبالة سواحل إيرلندا دون وجود أي شخص على متنها، وذلك بعد نصف سنة من ظهورها بالقرب من سواحل إفريقيا.
يذكر أن سفينة الشحن التي تحمل علم تنزانيا ويبلغ طولها 77 مترًا، والتي بنيت عام 1976، جنحت عقب قيام قوات خفر السواحل الأمريكية بإنقاذ طاقمها المؤلف من 10 بحارة، على بعد 1300 ميل جنوب شرق جزر برمودا في أكتوبر 2018.
وكانت السفينة وقتها في رحلة عمل من هايتي إلى اليونان، قبل أن تعلق وسط المحيط نتيجة عطل أصابها، وجرى رصد السفينة آخر مرة قبالة سواحل غرب أفريقيا، قبل أن تظهر قبالة سواحل شمال إسبانيا وساحل إنجلترا الغربي، وبعدها رست عند ساحل ترسو في باليكوتون بمقاطعة كورك الأيرلندية قبل يومين.