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تعليم

جامعة المنيا تنظم ندوات توعوية عن كورونا والتنمر المدرسي بالعدوة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:42 م
جامعة المنيا
جامعة المنيا
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ايمن رياض
قال الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس جامعة المنيا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة تواصل خدماتها الطبية والتوعوية للقرى المحرومة بالمحافظة، برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، حيث أطلقت الجامعة ثالث قوافلها الخدمية خلال الفصل الدراسي الثاني بقافلة توعوية جديدة لقرية الجهاد بمركز العدوة، استهدفت طلاب المدارس للتوعية بأخطار ظاهرة "التنمر المدرسي" وبفيروس "كورونا"، وذلك بالتعاون مع محافظة المنيا.

 وأوضح د. محمد جلال، أن القافلة استهدفت طلاب مدرسة الجهاد الابتدائية المشتركة بالعدوة بتنظيم ندوة توعوية لهم بعنوان "التنمر المدرسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي" حاضرها الدكتور وائل صلاح نجيب رئيس قسم الاعلام التربوي بكلية التربية النوعية، وتناولت الندوة عدة محاور شملت التعريف بمواقع التواصل الاجتماعي، واستخداماتها المختلفة، والتعريف بالتنمر المدرسي، وأنواع التنمر، وأسبابه، وكيفية معالجتها، ودور الطالب في توعية مجتمعه المحيط بالظاهرة وكيفية مواجهتها.

وفي الجانب الخاص بالتوعية الصحية ، قدمت الدكتورة اخلاص محمد إبراهيم المدرس بقسم صحة المجتمع بكلية التمريض وطلاب أمتياز التمريض على رأسهم أسماء أحمد مشرفة الطلاب، ندوة بعنوان "فيروس كورونا" متناولين ماهية الفيروس، وأنواعه وأعراضه، وطرق العدوى والوقاية من الإصابة.

يذكر أن قافلة قرية الجهاد هي ثالث القوافل الخدمية لجامعة المنيا خلال الفصل الدراسي الثاني بعد تنظيمها لقافلتين أحدهما طبية بيطرية وتوعوية لقرية بردنوها بمركز مطاي، وأخرى طبية بشرية لقرية زاوية الجدامي بمغاغة، بإشراف من الدكتور مجدي مصطفى كامل وكيل كلية الطب ومنسق عام القوافل بجامعة المنيا، وصلاح سيد يوسف المدير التنفيذي للقوافل.
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