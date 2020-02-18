حطبة: افتتاح فندق الفورسيزون بالأقصر في 2024

أكدت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن إنشاء فندق الفورسيزون بالأقصر في مدة 4 سنوات، وتتضمن الحصول على التراخيص، وإقامة البنية التحتية، وكذلك إقامة الفندق.





وأضافت "حطبة"، فى تصريحات صحفية، أنه من المستهدف افتتاح الفندق في عام 2024، موضحة أن نسبة الإيرادات التي ستحصل عليها "إيجوث" من الفندق تصل إلى 8%.





ووقع شريف بنداري، رئيس مجلس إدارة، العضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، عقد مشاركة مع هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب للشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية «إيكون»، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، لإنشاء فندق بمحافظة الأقصر بتكلفة استثمارية تصل لنحو 1.5 مليار جنيه.





وأضافت "حطبة"، خلال المؤتمر، أن الفندق يمثل إضافة كبيرة للقطاع السياحي خاصةً في الأقصر، ويدفع مزيدًا من حركة السياحة الوافدة، ويسهم في توفير فرص عمل جديدة، كما يعكس الاستثمار في هذا القطاع تحسن مؤشرات السياحة في مصر.





وأوضحت أن توقيع العقد مع مجموعة طلعت مصطفى يأتي في إطار الحرص على تفعيل التعاون بين شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بهدف تعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة واستغلالها بالشكل الأمثل بما يعود بالنفع على الطرفين، ويسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.