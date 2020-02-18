AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

حطبة: افتتاح فندق الفورسيزون بالأقصر في 2024

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 05:53 م
ميرفت حطبة رئيس الشركة
ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة
Advertisements
علياء فوزى
أكدت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن إنشاء فندق الفورسيزون بالأقصر في مدة 4 سنوات، وتتضمن الحصول على التراخيص، وإقامة البنية التحتية، وكذلك إقامة الفندق.

وأضافت "حطبة"، فى تصريحات صحفية، أنه من المستهدف افتتاح الفندق في عام 2024، موضحة أن نسبة الإيرادات التي ستحصل عليها "إيجوث" من الفندق تصل إلى 8%.

ووقع شريف بنداري، رئيس مجلس إدارة، العضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، عقد مشاركة مع هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب للشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية «إيكون»، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، لإنشاء فندق بمحافظة الأقصر بتكلفة استثمارية تصل لنحو 1.5 مليار جنيه.

وأضافت "حطبة"، خلال المؤتمر، أن الفندق يمثل إضافة كبيرة للقطاع السياحي خاصةً في الأقصر، ويدفع مزيدًا من حركة السياحة الوافدة، ويسهم في توفير فرص عمل جديدة، كما يعكس الاستثمار في هذا القطاع تحسن مؤشرات السياحة في مصر.

وأوضحت أن توقيع العقد مع مجموعة طلعت مصطفى يأتي في إطار الحرص على تفعيل التعاون بين شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بهدف تعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة واستغلالها بالشكل الأمثل بما يعود بالنفع على الطرفين، ويسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد افتتاح فندق جديد لها بالأقصر.. تعرف على "فورسيزونز بلازا" التابع لمجموعة طلعت مصطفى العقارية

وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع عقد إنشاء فندق 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بالأقصر

بقيمة 1.5 مليار جنيه.. توقيع عقد إنشاء فندق 5 نجوم بالأقصر

هشام طلعت مصطفى: إقامة فندق فورسيزون بالأقصر ينعش السياحة بالصعيد

ترشيحاتنا

ريال مدريد يقدم رينير خيسوس لوسائل الإعلام والجماهير.. صور

في ذكرى وفاته.. ماذا تعرف عن خالد توحيد رئيس قناة الأهلي؟

قبل صدام الأهلي والزمالك.. تاريخ السوبر المصري من البداية للنهاية

هل قراءة القرآن من الهاتف لها نفس الثواب من المصحف؟

مثول رئيس وزراء بريطانيا أمام محكمة الأسرة لهذا السبب

خطير جدا.. بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناصر أفريقيا.. رئيس مصري نجح في دعم استقلال القارة عن الاحتلال الأجنبي

بسبب موبايل.. سيدة خمسينية تتعرض لاعتداء عنيف أفقدها الوعي والذاكرة.. صور

أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر بعد تخفيض الأسعار.. صور