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أخبار البلد

ضمن جولاتها الانتخابية.. قائمة رجائي عطية تجوب السويس

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:22 م
قائمة رجائى عطية
قائمة رجائى عطية تجوب السويس
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حمادة خطاب
نظمت قائمة الإصلاح النقابي، اليوم زيارة إلى محكمة السويس الابتدائية، بحضور رجائي عطية المرشح على منصب النقيب ومرشحي الإصلاح النقابي لعضوية المجلس، وسط ترحيب كبير من محاميات ومحاميي محافظة السويس الذين أعربوا عن سعادتهم بقيام رجائي عطية بزيارتهم داخل المحاكم، وفقًا لبيان الجبهة. 

وعرض رجائي عطية والقائمة برنامجهم الانتخابي وسط تفاعل كبير من محامين السويس، حيث استعرضوا بنود البرنامج فيما يخص دعم المحامين وأيضا دعم المهنة.

حضر الجولة عدد كبير من مرشحي القائمة منهم سعيد حسن، المرشح لعضوية المجلس عن محكمة استئناف الإسماعيلية، ونبيل عبد السلام نقيب الإسماعيلية، ومحمد عبد الوهاب عضو مجلس النقابة عن الإسكندرية ومحمد عبد الستار بدر، المرشح عن محكمة استئناف طنطا، ومحمد راضي مسعود، المرشح عن محكمة استئناف القاهرة، وناصر العمري، المرشح عن محكمة استئناف المنصورة، ومحمد عبد العال، المرشح عن ذات المحكمة، وعبد الحفيظ الروبي، مرشح القائمة عن محكمة استئناف القاهرة.


وكان مقررا أن يزور رجائي عطية، ولكن تقرر تأجيلها إلى موعد لاحق قريبا.
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