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أخبار العالم

رئيس تركيا السابق يهاجم أردوغان: لابد من المصالحة مع مصر

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:52 م
صدى البلد
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حسام رضوان
شن الرئيس التركي الأسبق عبد الله جول، هجوما حادا على الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وسياساته، والتي من بينها العلاقات بين مصر وتركيا خلال السنوات الأخيرة.


وقال جول في مقابلة مع صحيفة "قرار" التركية، إن مصر واحدة من أهم الدول في العالمين العربي والإسلامي، وكانت المكان الذي ذهب إليه قادة جميع الدول العربية حتى السنوات الأخيرة.


وأضاف أن العلاقات التركية المصرية في أسوأ حالاتها، كما هو الحال على صعيد العلاقات التركية العربية ككل.


وأردف:" كان البعض يشبه منطقة البحر المتوسط بالتفاحة فإن مصر وتركيا تفاحة واحدة"، مشددا على ضرورة التعامل مع العلاقات المصرية التركية بعناية، وبالشكل الذي يتخطى القضايا اليومية.


وأكد جول انه لابد من المصالحة بين مصر وتركيا، لأن ذلك يصب في صالح البلدين، مشيرا إلى حرصه على العلاقة بين القاهرة وأنقرة إبان فترة رئاسته، ولم يسمح بأن تصل الأمور إلى هذا الحد.

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