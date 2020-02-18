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ثقافة

وزير السياحة والآثار يناقش مع مسئولي CNN العالمية الحملة الترويجية الفترة المقبلة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:02 م
صدى البلد
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علاء المنياوي ومحمد الإسكندراني
عقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، اجتماعا مع مروان كاي مسئول الشئون التجارية لشبكة CNN العالمية بمنطقة الشرق الأوسط، وسند قاسم مدير إدارة علاقات العملاء في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وذلك لمناقشة ما ستقوم به الشبكة خلال الفترة المقبلة للترويج للمقصد السياحي المصري من خلال الشراكة التي كانت قد أطلقتها وزارة السياحة والآثار مع الشبكة في مايو الماضي، بحضور المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وخلال الاجتماع  قام مسئولو الشبكة بعرض الأعمال الترويجية التي قامت الشركة بتنفيذها مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي خلال الفترة الماضية.

كما تمت مناقشة ضرورة تطويع المواد الترويجية التي ستقوم الشبكة بإنتاجها خلال الفترة المقبلة بما يتوافق مع مستجدات ما تم إنجازه خلال الفترة القليلة السابقة على المستوى السياحي والأثري، ومنها ربط منتج السياحة الثقافية بمنتج السياحة الشاطئية.

الإضافة إلى تسليط الضوء على الافتتاحات الآثرية الوشيكة والتي منها افتتاح هرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة الأثرية بعد الانتهاء من مشروع ترميمه، وقصر البارون بشارع العروبة وإعادة تأهيله د ليصبح معرضا يروي تاريخ حي مصر الجديدة والمتحف المصرى الكبير المقرر افتتاحه خلال الربع الأخير من العام الجارى، بالإضافة إلى الترويج الي ما تتمتع به مصر من تنوع في مقاصدها وأنشطتها السياحية  بكافة أنواعها ومعالمها الأثرية المختلفة.

جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أطلقت شراكة مع شبكة CNN العالمية في مايو الماضى لتنفيذ حملة سياحية دولية للترويج للسياحة المصرية بشكل حديث ومعاصر تجمع بين الصورة وحكاية المكان باستخدام تقنيات الترويج الحديثة ، من خلال مزيج مبتكر بين المنصات التليفزيونية والوسائط الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي لشبكة CNN.
وزير السياحة والآثار يناقش مع مسئولي CNN العالمية الحملة الترويجية الفترة المقبلة
وزير السياحة والآثار يناقش مع مسئولي CNN العالمية الحملة الترويجية الفترة المقبلة
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