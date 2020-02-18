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تعليم

بعد تشغيل فيديو الرقص في الفصل.. التعليم تحقق في واقعة وجود شيشة في مدرسة بـ6 أكتوبر

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:00 م
شيشة في الفصل
شيشة في الفصل
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ياسمين بدوي

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا قيل إنها تم التقاطها من داخل مدرسة الكوثر التابعة لإدارة ٦ اكتوبر التعليمية في الجيزة.


أظهرت هذه الصور وجود شيشة داخل المدرسة.


وكتب ناشر هذه الصور على فيس بوك استغاثة للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم  والدكتور رضا حجازى نائب وزير التعليم ، قال فيها : إلحق يا وزير التعليم !!!  .. مدرسة الكوثر  بإدارة ٦ أكتوبر التعليمية والتي تم تحويلها حديثا بقرار من مدير مديرية الجيزة التعليمية لمدارس عام وتجريبية  ، ها هي  المدرسة وبها الشيشة علي مكتب المعلم ومعها المعسل المستخدم  ، و ها هو الفحم يتم تسخينه  حتي يقدم في الصورة المطلوبة ، وهاهم الطلاب يتراقصون ومعهم أدوات الموسيقى والبعض يقفزون من الأسوار هربا من اليوم الدراسي ، هل أصبحت المدارس تدار بهذه الطريقة !!! رسالة الي الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لقطاع التعليم العام وشئون المعلمين


ومن جانبه .. قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين والتعليم العام في تصريح خاص لموقع صدى البلد : لقد تم تحويل هذه الواقعة للشئون القانونية للتأكد من مدى صحتها.


وأوضح نائب وزير التربية والتعليم أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتورطين في هذه الواقعة حال التأكد من صحة وقوعها داخل المدرسة المذكورة.


وكانت قد شهدت  اليوم أيضا إحدى مدارس محافظة المنوفية واقعة مؤسفة اخرى تمثلت في أنه في مدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات قام الطلاب بالاستماع للأغاني الشعبية داخل الفصل، وتشغيل فيديو لراقصة على الشاشة الالكترونية الموجودة في الفصل.



وقررت لجنة الحماية بمدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات فصل 22 طالبا 3 أيام ، وفصلهم 15 يوما من قبل لجنة الحماية بالإدارة التعليمية، وتم التنبيه على الطلاب أنه في حالة تكرار الواقعة سيتم فصلهم نهائيا، وتمت إحالة مدير المدرسة و15 من المعلمين للتحقيق العاجل في الواقعة.


وقرر الدكتور مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية استبعاد مدير المدرسة و5 من المعلمين المشرفين على اليوم الدراسى من إدارة السادات بالمنوفية، عقب انتهاء التحقيقات فى واقعة مشاهدة عدد من طلاب مدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات لفيديو راقصة على السبورة الذكية داخل الفصل.

بعد تشغيل فيديو الرقص في الفصل.. التعليم تحقق في واقعة وجود شيشة في مدرسة بـ6 أكتوبر
بعد تشغيل فيديو الرقص في الفصل.. التعليم تحقق في واقعة وجود شيشة في مدرسة بـ6 أكتوبر
بعد تشغيل فيديو الرقص في الفصل.. التعليم تحقق في واقعة وجود شيشة في مدرسة بـ6 أكتوبر
بعد تشغيل فيديو الرقص في الفصل.. التعليم تحقق في واقعة وجود شيشة في مدرسة بـ6 أكتوبر
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