بدون أدوية.. أفضل الأطعمة التى تمنع طفلك من الإصابة بالأنيميا

تحرص العديد من الأمهات على توفير كافة أحتياجات أطفالها، وتقديم الغذاء الكامل لهم الذى يحتوى على كافة الفيتامينات التى يحتاجها الجسم.
ووفقًا لموقع "parents" إليكى أفضل الأطعمة التى تمنع إصابة طفلك بالأنيميا وهى...
اللبن
تناول اللبن قبل النوم سواء كوب أو زجاجة يظل مفيد جدا لإحتوائه على العناصر الغذائية المهمة منها البروتين، حيث ان الطفل يحتاج كوبان في اليوم فهم يوفران لطفلك حوالي 69% من احتياجاته اليومية من الحديد بجسمه.
البقوليات
نقص الحديد بالجسم يساعد على الإصابة بمرض الأنيميا بسهولة، حيث يعاني حوالي 50% من الأطفال يعانون بمرض الأنيميا في مصر وعدم القدرة على إنتاج كمية كافية من الهيموجلوبين مما يتسبب في نقص إنتاج خلايا الدم الحمراء، لذلك يفضل تناول البقوليات بشكل مستمر.
البيض
يحتوي البيض على العناصر الغذائية مثل الحديد والكالسيوم الذي يبنون الهيكل العضلي والعظمي لجسم طفلك.
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الخضروات والفواكهه
يجب عليك تقديم الخضروات الورقية لطفلك مثل السبانخ والملوخية والخضروات الأخرى المليئة بالحديد مثل الباذنجان والخرشوف والبسلة والفاصوليا الخضراء وغيرهم.