تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب هانى شاكر.. فيديو

انفعل الإعلامى تامر أمين على الهواء، وذلك بعد الهجوم الشديد على الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين.

وقال تامر أمين خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، "أنا مش عارف ايه الهجوم الكبير من رواد السوشيال ميديا على الفنان هانى شاكر".

وتابع تامر أمين : " هو انتوا مبيعجبوش العجب.. مش لما كان فى ناس بتغنى اى حاجة خرجتوا وقالتوا الفن المصري راح فى داهية و احنا فى فوضى فنية وكلام من هذا النوع ولما يصدر قرار لوقف هذا الاسفاف نهاجم اللى بيدافع عن الموسيقى" .

وأشار تامر أمين إلى أنه مع قرار نقابة المهن الموسيقية قلبًا وقالبًا، وأن الفترة الأخيرة حدث مشكلات كثيرة بعد ظهور أغانى كثيرة تسمى أغانى المهرجانات.

وأوضح تامر أمين أن نقابة المهن الموسيقية هدفها الحفاظ على الموسيقى والغناء من الخلاء و الاسفاف.

ولفت تامر أمين إلى أن نقابة المهن الموسيقية وقفوا فى وجه اغانى المهرجانات والتى يدعى أصحابها أنها غناء.