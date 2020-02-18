AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب هانى شاكر.. فيديو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:02 م
تامر أمين وهانى
تامر أمين وهانى شاكر
Advertisements
البهي عمرو

انفعل الإعلامى تامر أمين على الهواء، وذلك بعد الهجوم الشديد على الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين.

وقال تامر أمين خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، "أنا مش عارف ايه الهجوم الكبير من رواد السوشيال ميديا على الفنان هانى شاكر".

وتابع تامر أمين : " هو انتوا مبيعجبوش العجب.. مش لما كان فى ناس بتغنى اى حاجة خرجتوا وقالتوا الفن المصري راح فى داهية و احنا فى فوضى فنية وكلام من هذا النوع ولما يصدر قرار لوقف هذا الاسفاف نهاجم اللى بيدافع عن الموسيقى" .

وأشار تامر أمين إلى أنه مع قرار نقابة المهن الموسيقية قلبًا وقالبًا، وأن الفترة الأخيرة حدث مشكلات كثيرة بعد ظهور أغانى كثيرة تسمى أغانى المهرجانات.

وأوضح تامر أمين أن نقابة المهن الموسيقية هدفها الحفاظ على الموسيقى والغناء من الخلاء و الاسفاف.

ولفت تامر أمين إلى أن نقابة المهن الموسيقية وقفوا فى وجه اغانى المهرجانات والتى يدعى أصحابها أنها غناء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار التوك شو.. حسن شاكوش ينال استحسان أحمد موسى ويحرج هاني شاكر.. الدمج بين المؤسسات الصحفية.. تامر أمين ينفعل على أشرف زكي.. وحقيقة صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

اقفل يا معلم.. تامر أمين يخرج عن المألوف على الهواء

مصطفى كامل ينفعل على الهواء بسبب شاكوش وعمر كمال

أحمد زعيم لـ صدى البلد: هاني شاكر ضد الاسفاف وليس الفن

عبير صبري تهاجم قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء

مصطفى كامل مهاجما المهرجانات: لن نبني أسماءنا على الإسفاف والابتذال

ترشيحاتنا

بعد تقرير أمريكي.. حقيقة انقلاب الجيش التركي على أردوغان

أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر بعد تخفيض الأسعار.. صور

أحمد مرتضى: احذروا الفتنة .. تذاكر مباراة السوبر قاربت على النفاد

استئناف الجيزة تصدم أحمد الفيشاوي.. وتوافق على سفر ابنته لينا إلى لندن

103 ملايين جنيه لـ بيكا وشاكوش والدخلاوي .. حصيلة أرباح نجوم المهرجانات من يوتيوب

بعد أزمة الفيديوهات الشهيرة وتهديدها بالانتحار.. 5 إطلالات محتشمة لـ منى فاروق.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا يضرب آيفون iPhone في مقتل.. أبل تكشف عن نقص عالمي في أجهزتها

شرب دم البقر .. عادات غريبة في أفريقيا.. تعرف عليها

هنتعشى ايه النهاردة.. شاورما دجاج تركي وثومية والحلو سلطة فواكه بالشربات