حسمها من الجولة الأولى.. أحمد موسى: أبو العينين حصد الأغلبية المطلقة من الأصوات في الانتخابات التكميلية.. فيديو

هنأ الإعلامي أحمد موسى، رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن بفوزه بمقعد الجيزة في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب.









وقال موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن أبو العينين حصل على 36213 صوتا بالأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة.









وأضاف :" أبو العينين حسم الانتخابات التكميلية من الجولة الأولى وبعد إعلان النتيجة توجه محمد أبو العينين إلى مجلس النواب واستقبله أمين مجلس النواب لاستخراج كارنيه عضوية المجلس، ويؤدي اليمين أمام مجلس النواب يوم الأحد المقبل".









وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم؛ فوز رجل الأعمال محمد أبو العينين في الانتخابات التكميلية بدائرة قسم شرطة الجيزة؛ فيما تجرى جولة إعادة في دائرة ملوي؛ وذلك في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب.









وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات؛ إن إجمالي من لهم حق التصويت بالجيزة بلغ ٢٦٦٣٩٦ ناخبا والحضور ٤٤٨٩٦ ناخبا بنسبة ١٦.٨٥٪ وعدد الأصوات الصحيحة ٤٣٦٦٩ بنسبة ٩٧.٢٧٪ والباطلة ١٢٢٧".









وحصل رجل الأعمال محمد أبو العينين على ٣٦٢١٣ صوتا، بينما حصل منافسه هشام بدوي على ٦٩١١ صوتا، والأمير موسى أحمد على محمد حصل على 272 صوتا، ومجدي السيد السيد ياسين محمود، وشهرته مجدي ياسين، حصل على 273 صوتا.









وبناءً على ذلك، قرر مجلس إدارة الهيئة فوز المرشح محمد محمد محمد أبو العينين وشهرته محمد أبو العينين عن الدائرة الأولى بدائرة مركز شرطة الجيزة لحصوله على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة إعمالا لحكم المادة 23 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014.









وفى الدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة ملوي، حصل المرشح عبد الله محمد عبد الله خليفة وشهرته عبد الله خليفة على 10 آلاف و424 صوتا، والمرشح أحمد جمال أحمد موسى حصل على 9998 صوتا، والمرشح زاهر ناجح زاهر قليني وشهرته "زاهر دياب زاهر" حصل على 5813 صوتا، والمرشح صلاح إسماعيل على مطر وشهرته صلاح مطر حصل على 757 صوتا، والمرشح محمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان وشهرته صابر عبد الحكيم حصل على 26 ألفا و642 صوتا، والمرشح شنودة بولس جاد السيد بباوي وشهرته مينا جميل جاد السيد وحصل على 7698 صوتا.









وصدر قرار الهيئة بإجراء جولة الإعادة فى الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، وهما عبد الله محمد عبد الله خليفة وشهرته عبد الله خليفة، وحصل على 10 آلاف و424 صوتا، ومحمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان وشهرته صابر عبد الحكيم وحصل على 26 ألفا و642 صوتا، على أن يجري الاقتراع فى جولة الإعادة يومي السادس والسابع من شهر مارس لعام 2020 لأبناء الدائرة المقيمين بالخارج، ويومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين العاشر والحادي عشر من الشهر ذاته لأبناء الدائرة المقيمين بالداخل.









وكانت الفترة القانونية لتقديم التظلمات من قبل المرشحين، انتهت الجمعة، حيث يتم الفصل في التظلمات خلال 48 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة، ثم يتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره.









ومرت عملية الاقتراع في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتي الجيزة وملوي في هدوء تام، حيث انتظمت عملية التصويت على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، ولم تتلق الهيئة الوطنية للانتخابات شكاوى ذات تأثير على سير الانتخابات.









وجرت الانتخابات بدائرة الجيزة على مستوى 87 لجنة فرعية، يشرف عليها 115 قاضيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 266 ألفا و396 ناخبا.