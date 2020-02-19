لن تتوقع.. 3 أسباب غريبة وراء تهيج البشرة وظهور حب الشباب

ووفقًا لما قدمة موقع "webmd" إليكى أهم الأسباب وراء ظهور الحبوب وهى...

1- التقشير المتكرر:

2- الحمام الساخن:

أقرأ أيضًا

3- استخدام منظفات خاطئة:

تعمل على تجريدها

من الزيوت الطبيعية التي تغذيها، ويترك بشرتك جافة ، الأمر الذي يسرع من تهيجها والتهابها، وبالتالي احمرارها أو تراكم البثور عليها.

بعض المنظفات يحتوي على درجة حموضة قلوية، وهي قاسية على بشرتك، مما