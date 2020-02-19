لن تتوقع.. 3 أسباب غريبة وراء تهيج البشرة وظهور حب الشباب

تعانى العديد من الفتيات بسبب الظهور المفاجئ للحبوب فى الجسم، والتى تختلف أسبابها ولا يشترط أن يكون السبب هو أهمالك للبشرة
ووفقًا لما قدمة موقع "webmd" إليكى أهم الأسباب وراء ظهور الحبوب وهى...
1- التقشير المتكرر:
التقشير قد يجعل بشرتك أكثر توهجًا ونضارة، لأنه يعتمد على التخلص من الجلد الميت المتراكم على البشرة، ولكن كثرة التقشير قد تجعل بشرتك عرضة للاحمرار والالتهابات، بالإضافة إلى أن الطريقة الخاطئة في فرك البشرة، وإهمال ترطيبها بعد التقشير، قد يؤديان إلى الإضرار بالبشرة أيضًا.
2- الحمام الساخن:
أخذكِ لحمام ساخن بشكل مستمر، يعمل على جفاف البشرة وتجريدها من الزيوت الطبيعية التي تغذيها، ما يؤدي إلى جفافها وتهيجها.
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3- استخدام منظفات خاطئة:
بعض المنظفات يحتوي على درجة حموضة قلوية، وهي قاسية على بشرتك، مما تعمل على تجريدها من الزيوت الطبيعية التي تغذيها، ويترك بشرتك جافة، الأمر الذي يسرع من تهيجها والتهابها، وبالتالي احمرارها أو تراكم البثور عليها.