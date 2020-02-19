AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لن تتوقع.. 3 أسباب غريبة وراء تهيج البشرة وظهور حب الشباب

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 04:31 ص
اسباب ظهور حب الشباب
اسباب ظهور حب الشباب المفاجئ
Advertisements
نهى هجرس
تعانى العديد من الفتيات بسبب الظهور المفاجئ للحبوب فى الجسم، والتى تختلف أسبابها ولا يشترط أن يكون السبب هو أهمالك للبشرة 

ووفقًا لما قدمة موقع "webmd" إليكى أهم الأسباب وراء ظهور الحبوب وهى...


1- التقشير المتكرر:
التقشير قد يجعل بشرتك أكثر توهجًا ونضارة، لأنه يعتمد على التخلص من الجلد الميت المتراكم على البشرة، ولكن كثرة التقشير قد تجعل بشرتك عرضة للاحمرار والالتهابات، بالإضافة إلى أن الطريقة الخاطئة في فرك البشرة، وإهمال ترطيبها بعد التقشير، قد يؤديان إلى الإضرار بالبشرة أيضًا.

2- الحمام الساخن:
أخذكِ لحمام ساخن بشكل مستمر، يعمل على جفاف البشرة وتجريدها من الزيوت الطبيعية التي تغذيها، ما يؤدي إلى جفافها وتهيجها.

أقرأ أيضًا


3- استخدام منظفات خاطئة:
بعض المنظفات يحتوي على درجة حموضة قلوية، وهي قاسية على بشرتك، مما تعمل على تجريدها من الزيوت الطبيعية التي تغذيها، ويترك بشرتك جافة، الأمر الذي يسرع من تهيجها والتهابها، وبالتالي احمرارها أو تراكم البثور عليها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا تقتربي لها.. 3 أشياء نستخدمها يومياً للبشرة تسبب الالتهاب الحاد

مجربة وفعالة.. 5 علاجات منزلية تساعدك في التخلص من جفاف البشرة

مفيش جفاف ولا تشققات.. تعرفى على أسباب جفاف الجلد وطرق علاجة الصحيحة وأهم النصائح للقضاء عليه

اتبعها فورا.. 5 عادات تساعدك على تفادي جفاف البشرة بشكل طبيعي

ترشيحاتنا

رضا عبد العال يهاجم اتحاد الكرة بسبب قمة الأهلي والزمالك في الدوري

أخبار النادي الأهلي.. قراران جديدان لـ فايلر.. واللجنة المنظمة للسوبر تفاجئ الأهلي

انسي يا فضل.. مرتضى منصور يعلن عدم خوض مباراة القمة

عاجل.. تصعيد تركي بعد تدمير سفينة محملة بالأسلحة في طرابلس

مفيش داعي لـ كيد النسا.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ لاعبي الزمالك قبل السوبر المصري

أحمد مرتضى منصور يرد على تجاهل كهربا أمام منصة السوبر المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخبار السيارات.. سوزوكي تستعد لطرح اسبريسو suzuki espresso.. تخفيضات على هيونداي توسان hyundai tucson

طريقة عمل البسبوسة .. 4 وصفات متعددة

كورونا يضرب آيفون iPhone في مقتل.. أبل تكشف عن نقص عالمي في أجهزتها