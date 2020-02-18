بعد تهديدها بالانتحار.. سيد علي يلقن منى فاروق درسا قاسيا على الهواء.. شاهد

على الهواء؛ بعد تهديدها بالانتحار. وجه الإعلامي سيد علي، رسالة قاسية إلى الفنانة منى فاروق





وقال « سيد علي »، خلال برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، « منى فاروق ظهرت في أكثر من فيديو تشكو فيه من معاملة الناس معها، وكل المحطين بها بعدوا عنها، ولا شيء أمامها إلا الانتحار».





وتابع «سيد على»، «فكرة الانتحار ديه شيء يخصك وافعلي ما تشائين، ولكن الله يغفر الذنوب جميعا، ومينفعش افكر في الانتحار حتى لو أخطأت، لأن الناس معملتش حاجة، ولكن الستر موجود ولكن أنتو اللي فضحتوا نفسكم وعملتوا كده في بعض في الفيديوهات دي».





واستكمل «سيد على»، «ناس كثير عملوا زي حضرتك وبعد فترة الناس نسيت، ولكن المشكلة في الاستعجال بتاع السن كده ومش كل حاجة نتعامل معها بهذا الشكل، وفي أوقات لابد أن نكون حازمين في بعض المواقف».





وأضاف «سيد على» الجميع يتحدث عن الفضيلة ونلبس أجنحة الملائكة كأننا لا نخطئ، مضيفا أن من يفعل الخطأ لابد أن يحاسب، وهذا درس قاسٍ، وطالما توبتك صادقة الناس تسامحك ولا تتحدثي مرة أخرى عن الانتحار.