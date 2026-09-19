مقتل خمسة وإصابة 15 آخرين في هجمات روسية على منطقة خاركيف في 24 ساعة

تعرضت 15 مستوطنة في منطقة خاركيف لهجمات روسية خلال اليوم الماضي، ما أسفر عن مقتل خمسة أفراد وإصابة 15 آخرين.

وأفاد أوليه سينيهوبوف، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خاركيف عبر منصة تليجرام، اليوم /السبت/ - أنه كان من بين القتلى أربعة أفراد في بالاكليا ورجل يبلغ من العمر 30 عاما في قرية ليبكوفاتيفكا.

وكان من بين المصابين ثمانية أفراد في ليبكوفاتيفكا وأربعة في بالاكليا، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين في فيليكي بورلوك وسلاتين، حسبما نقلته وكالة "يوكرينفورم".

وهاجمت القوات الروسية المنطقة بالصواريخ والقنابل الجوية الموجهة وطائرات مسيرة من طراز "مولنيا" وطائرات مسيرة بدون طيار من نوع FPV. وتضررت البنية التحتية المدنية في خاركيف وعدة مناطق في الإقليم، بما في ذلك المباني السكنية والمستودعات ومقهى ومؤسسة لتعليم الأطفال قبل المدرسي وقطار كهربائي وبنية تحتية للطاقة.