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فن

تفكر في الانتحار.. منى فاروق تنهار: مفيش قدامي غير الموت

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:13 ص
منى فاروق
منى فاروق
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سعيد فراج
أطلت الممثلة منى فاروق، في فيديو لايف، عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، تحدثت فيه مع متابعيها عن بعض الأشياء التي تسببت بالألم النفسي لها. 

وقالت منى فاروق، في اللايف، إن كل من حولها أصبحوا ينبذونها، وخسرت كل صديقاتها، مشيرة إلى أزمة الفيديوهات الجنسية، قائلة: "أنا غلطت لكن ليه محدش قابلني"، مؤكدة أنها منهارة مهما حاولت الظهور قوية، وألمحت لفكرة الانتحار بأنه لا حل أمامها سوى الموت.  

وتحدثت منى فاروق عن أزمة حبسها، والآثار النفسية السيئة التي تركتها فيها هذه التجربة، والصحية أيضًا لأنها مريضة بالربو وكانت تجد صعوبة في الحصول على البخاخ بعدما يفرغ.  

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت، في شهر يوليو الماضي، بـ إخلاء سبيل شيما الحاج، ومنى فاروق، بكفالة 100 ألف جنيه في اتهامهما بنشر فيديو فاضح.

يذكر أن أحدث أعمال الممثلة منى فاروق، كان مشاركتها فى مسلسل «رحيم» للفنان ياسر جلال، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2018.

مسلسل "رحيم"، بطولة ياسر جلال ونور وروجينا وصبري فواز وراندا البحيرى ودينا ومحمد رياض وطارق عبدالعزيز ورياض الخولى، ومن تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة.
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