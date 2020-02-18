AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رسالة مؤثرة من شريهان لمدرب اللياقة نور خطاب.. ماذا قالت

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:42 م
شريهان
شريهان
Advertisements
محمد نحلة

وجهت الفنانة شريهان رسالة مؤثرة الى نور خطاب مدرب اللياقة البدنية ومقدم برنامج "الكابتن"، ونشرت صورة لها معه عبر حسابها على " إنستجرام"، وكتبت:" ‏‎مثال رائع لكل شاب مصري، إنسان مجتهد "قولًا فعلًا عملًا أمانةً وضميرًا" .. مثال جميل لكل شاب طامح لتحقيق الهدف والحلم والوصول إليه بمنتهى النجاح. تعاملي معه كان منذ فترة طويلة والحقيقة انه لا يتغير أبدًا!! بل يزداد جمالًا وخُلُقًا، مثل الذهب الصافي والعملة النادرة التي تزداد قيمتها مع مرور الوقت والزمن.


وتابعت:"  شاهدته وهو يبني نفسه بنفسه من الصفر وكان عنده حلم رائع، الأهم من الحلم إنه كان يصدق حلمه ويعمل على تحقيقه ويعلم كيف يستطيع جعله حقيقة ناجحة ثابتة، أنا شخصيًا عاصرت وشاهدت صعوبات له كثيرة وكبيرة وشاهدته أيضًا وهو يتغلب ويتفوق على عليها بالإبتسامة والعمل والصبر والإجتهاد والعزيمة والتوكل على الله ..


‎وأضافت:" ‏‎نور خطاب لا أعلم لماذا اليوم ولكن شعرت إنه حقه عليا أن أشهد له بمدى سعادتي به وبما وصل إليه وأقول له أنا فخورة بك يا نور جدا جدا جدا .. فخورة على جميع المستويات إنسانيا عمليًا و ك شاب و مواطن مصري رائع .. فخورة وكل يوم تزداد ثقتي بك ، ‎شكرًا نور_خطاب ليس فقط لما تقدمه من عمل رائع لي، بل شكرًا على ما قدمته أنت لنفسك ولأسرتك وعملك وجميع من تعامل معك وما حققته وتحققه وستحققه في المستقبل وبنجاح إن شاء الله، بالتوفيق دائمًا فأنت تستحق وحقًا "من جد وجد".


View this post on Instagram

‎‏‎مثال رائع لكل شاب مصري، إنسان مجتهد "قولًا فعلًا عملًا أمانةً وضميرًا" .. مثال جميل لكل شاب طامح لتحقيق الهدف والحلم والوصول إليه بمنتهى النجاح. تعاملي معه كان منذ فترة طويلة والحقيقة انه لا يتغير أبدًا!! بل يزداد جمالًا وخُلُقًا، مثل الذهب الصافي والعملة النادرة التي تزداد قيمتها مع مرور الوقت والزمن. شاهدته وهو يبني نفسه بنفسه من الصفر وكان عنده حلم رائع، الأهم من الحلم إنه كان يصدق حلمه ويعمل على تحقيقه ويعلم كيف يستطيع جعله حقيقة ناجحة ثابتة.. ‎أنا شخصيًا عاصرت وشاهدت صعوبات له كثيرة وكبيرة وشاهدته أيضًا وهو يتغلب ويتفوق على عليها بالإبتسامة والعمل والصبر والإجتهاد والعزيمة والتوكل على الله .. ‎‏‎نور خطاب لا أعلم لماذا اليوم ولكن شعرت إنه حقه عليا أن أشهد له بمدى سعادتي به وبما وصل إليه وأقول له أنا فخورة بك يا نور جدا جدا جدا .. فخورة على جميع المستويات إنسانيا عمليًا و ك شاب و مواطن مصري رائع .. فخورة وكل يوم تزداد ثقتي بك .. ‎شكرًا #نور_خطاب ليس فقط لما تقدمه من عمل رائع لي، بل شكرًا على ما قدمته أنت لنفسك ولأسرتك وعملك وجميع من تعامل معك وما حققته وتحققه وستحققه في المستقبل وبنجاح إن شاء الله.. ‎بالتوفيق دائمًا فأنت تستحق وحقًا "من جد وجد". #شريهان @nourkhatabfitness @fithubegypt

A post shared by Sherihan شريهان (@sherihanofficial) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حتى لا يطير الدخان | مسلسل مصطفى شعبان الجديد لرمضان 2020

ماذا قالت شريهان لابنتها بعد حصولها على درجة الماجستير؟

كاسونجو: فضلت الزمالك على الأهلي.. ومعاملة الوداد للأجانب سيئة.. فيديو

مصري من داخل الحجر الصحي: فخور ببلدي.. وإجراءات استقبالنا تمت باحترافية

ترشيحاتنا

حكم الاستماع إلى أغاني المهرجانات؟.. الأزهر والإفتاء يحسمان الجدل

في واقعة فيديو الراقصة .. فصل مدير المدرسة و5 معلمين بالمنوفية

حازم إمام: ميزة واحدة فى كارتيرون تمنح الزمالك لقب السوبر المصري

تنفيذ 140 ألف شقة لمحدودي الدخل فى 4 مدن جديدة.. تعرف عليها

حرب ممنهجة.. محمد رمضان يكشف السبب الحقيقي للهجوم عليه

صدمة للترجي .. إصابة طه الخنيسي وسامح الدربالي وغيابهما عن مباراة الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسبوسة .. 4 وصفات متعددة

كورونا يضرب آيفون iPhone في مقتل.. أبل تكشف عن نقص عالمي في أجهزتها

شرب دم البقر .. عادات غريبة في أفريقيا.. تعرف عليها