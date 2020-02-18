حشد جماهيري كبير ..عرض فيلم أمير البهجة بنادى سينما أوبرا دمنهور

عرضت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، وبالتعاون مع المركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى، الفيلم الوثائقي "أمير البهجة"، والذى يتناول المسيرة الفنية للفنان الراحل محمد فوزي، على مسرح دار اوبرا دمنهور اليوم الثلاثاء ١٨ فبراير وذلك وسط توافد وحشد جماهيرى كبير.





تضمن عرض الفيلم شهادات لعدد من ضيوف الفيلم عن الفنان محمد فوزى ومنهم الموسيقار عمار الشريعى والناقد السينمائى إمام عمر وعازفة الفلوت الدكتورة رانيا يحيى والمطرب أحمد ابراهيم والدكتور منير فوزى نجل الفنان الراحل وأخيرا المخرج السينمائى القدير الدكتور سمير سيف.





وقام المخرج التسجيلى سامى محمد على بعمل المونتاج إهداء للفيلم وأيضا مشاركة الموسيقار محمود طلعت بعمل المكساج والإعداد الموسيقى للفيلم، الفيلم إنتاج وإخراج دكتور حسين بكر مدير التصوير السينمائي والمدرس بالمعهد العالي للسينما، وذلك ضمن فعاليات برنامج نادى السينما إعداد الفنانة التشكيلية إيمان مكاوى و تحت إشراف المهندس مؤنس العطوى مدير عام أوبرا دمنهور.





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وتحدث عدد من ضيوف الفيلم عن الفنان وقال عمار الشريعي أن محمد فوزي تفرد بخصائص تخصه هو وحده فقط منها الاستشراف البعيد بدليل ان ألحانه لا تزال حتى الأن عايشه مع الشباب و كل من يود أن يعرض نفسه لا يجد أبسط و أحسن من ألحان محمد فوزي.





تحدث سمير سيف عن محمد فوزي حيث قال عنه أنه أمير البهجة لأن ألحانه لها إحساس بالبهجة حتى التي بها نبره حزينه و تشعر انها حزينه فإن حزنها عارض ولكن الأصل في موسيقاه هو البهجة.وقال منير محمد فوزي نجل الفنان محمد فوزي انه كان فنان شامل نتكلم عن موسيقي، تمثيل، غناء، انتاج كان يعمل في كل شيء و أستمر مع الزمن.





عقب العرض أقيمت ندوة لمناقشة الفيلم مع الجمهور أدارها الناقد السينمائي أحمد عسر و تغنى نجم فرقة الموسيقي العربية للتراث الفنان "محى صلاح" على العود بأجمل أعمال الفنان الراحل"محمد فوزى" على مدار مشواره الفنى، منها: مال القمر، حبيبي و عنيا، تملك في قلبي، ايوا الله، تعب الهوا قلبي، ليا عشم وياك يا جميل، فين قلبي، ذهب الليل، ماما زمانها جايه.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إدراج نادى السينما ضمن برنامج أنشطة دار الأوبرا في الموسم الفني بهدف تعزيز القيم الإيجابية من خلال الأفلام التي تعبر عن الواقع وتسهم في بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهويةإلى جانب ترسيخ دور الثقافة في استثمار الطاقات البشرية ونشر الوعى بين طبقات المجتمع وخاصة الشباب، والذى يعرض شهريا بشكل "مجانى" للجمهور.

وكان محمد فوزي مطرب وممثل ومنتجٌ وملحنٌ مصري ذاع صيته واكتسب شهرةً واسعةً في الوسط الفني. تخرَّج من معهدِ الموسيقا العربية في القاهرة، وحقق نجاهًا باهرًا في مجالِ التمثيلِ، كما أنّه أسسَ شركةَ محمد فوزي للإنتاج الموسيقي، كتبَ ولحّن لكبار فناني مصر آنذاك أمثال محمد عبد الوهاب وأم كلثوم، أسّس أولَ مصنع أسطواناتٍ موسيقيةٍ في الشرق الأوسط (مصر فون)، واستطاعَ محمد فوزي التربع على عرشِ السينما الغنائية والاستعراضية طيلة الأربعينيات والخمسينيات.