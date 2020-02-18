بعد الفوز على الجزائر 4 - 1.. ربيع ياسين: المنتخب يفتقد 5 من نجومه في كأس العرب

أعرب ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، عن سعادته بعد الفوز أمام الجزائر بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الأولى لمنتخب مصر في كأس العرب.
وتابع ربيع ياسين عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن المنتخب يفتقد 5 من أبرز نجومه في كأس العرب رغم الفوز الكبير، وأكد أن الفوز اليوم جاء بعد اجتهاد كبير من جانب اللاعبين والجهاز الفني، وأن الفترة المقبلة مهمة من أجل التتويج.
استهل المنتخب المصري، مشاركته في بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا، بفوزه على حساب نظيره المنتخب الجزائري، بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.
افتتح أسامة فيصل التسجيل للفراعنة الصغار في الدقيقة السادسة، ليعود ويحرز الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في الدقيقة 48، بتسدية قوية من خارج منطقة الجزاء.
وفي الدقيقة 66، تحصل محاربو الصحراء على ضربة جزاء، لكن مروان زروقي قائد الخضر أضاعها بشكل سيء، قبل أن يعوض محمد بلخير إخفاق زميله بتسجيل الهدف الأول للجزائر في الدقيقة 77.
وفي الدقيقة 83، أجهز محمود عبدالمحسن على آمال محاربي الصحراء في العودة في النتيجة، بتسجيله الهدف الثالث من ضربة حرة مباشرة رائعة سكنت شباك حارس مرمى الجزائر.
وفي الدقيقة 92، اختتم إبراهيم عادل مهرجان الأهداف، بتسجيله الهدف الرابع، بعد خطأ فادح في صفوف دفاعات المنتخب الجزائري.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب مصر للنقطة الثالثة، ليتقاسم صدارة المجموعة رفقة السعودية مستضيفة البطولة، والتي انتصرت على فلسطين بثلاثية نظيفة.