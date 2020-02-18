بعد الفوز على الجزائر 4 - 1.. ربيع ياسين: المنتخب يفتقد 5 من نجومه في كأس العرب

أعرب ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، عن سعادته بعد الفوز أمام الجزائر بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الأولى لمنتخب مصر في كأس العرب.





وتابع ربيع ياسين عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن المنتخب يفتقد 5 من أبرز نجومه في كأس العرب رغم الفوز الكبير، وأكد أن الفوز اليوم جاء بعد اجتهاد كبير من جانب اللاعبين والجهاز الفني، وأن الفترة المقبلة مهمة من أجل التتويج.



