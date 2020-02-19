ميدو: هذا اللاعب بالزمالك يشارك بدلًا من «حازم إمام» أمام الأهلي

توقع أحمد حسام ميدو، مهاجم نادي الزمالك السابق، والمدير الفني السابق لنادي مصر المقاصة، أن يشارك محمد عبدالغني مدافع الزمالك، بدلًا من حازم إمام أمام النادي الأهلي في كأس السوبر المصري.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: "مفيش حاجة اسمها مفاجآت في التشكيل، أعتقد أن كارتيرون سيبدأ بنفس التشكيل الذي بدأ به أمام الترجي، لكن رأيي أن محمد عبدالغني سيشارك بدلًا من حازم إمام المصاب، والذي شارك أمام الترجي مصابًا."





ويُلاقي النادي الأهلي نظيره نادي الزمالك، يوم الخميس القادم ، بالإمارات العربية المتحدة على كأس السوبر المصري.