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توك شو

فادية عبد الغني: الجمهور يشتاق إلى عمل يرى فيه الأسرة.. فيديو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:05 ص
فادية عبد الغني
فادية عبد الغني
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إبراهيم القادري
قالت الفنانة فادية عبد الغني ، إن المسلسلات القديمة كانت تتحدث عن قيم مهمة جدًا في مجتمعنا، وتدعم تقاليدنا، وتقوم بتعليم الأجيال؛ ولذلك هي تذاع إلى الآن.

وأضافت فادية عبد الغني خلال لقائها في برنامج "من مصر" المذاع علي قناه "سي بي سي"، أن الجمهور يشتاق الي عمل يرى فيه الأسرة، ويشاهد القيم التي تعلم أولادنا، وشهر رمضان دائما زاخرًا بالأعمال الجميلة  .

وأوضحت فادية عبد الغني، أن القنوات قديمًا كانت معدودة، والأعمال أيضاً، وبالتالي كانت المشاهدة عالية جدًا .

وتابعت فادية عبد الغني، أن الأعمال اليوم اصبحت كثيرة جدا وهذا لا يسمح للمشاهد أن يتابع جميع المسلسلات مهما كانت  .

وأكملت فادية عبد الغني ، أن مسلسل المال والبنون كان يناقش مشكلة المال، ومن أين أتى، وأين ذهب، وهل هو حلال أم حرام، وهذه مشكلة اجتماعية سائدة، وكان يجب مناقشتها وناقشناها في هذا العمل   .
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