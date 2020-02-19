فادية عبد الغني: الجمهور يشتاق إلى عمل يرى فيه الأسرة.. فيديو

قالت الفنانة فادية عبد الغني ، إن المسلسلات القديمة كانت تتحدث عن قيم مهمة جدًا في مجتمعنا، وتدعم تقاليدنا، وتقوم بتعليم الأجيال؛ ولذلك هي تذاع إلى الآن.





وأضافت فادية عبد الغني خلال لقائها في برنامج "من مصر" المذاع علي قناه "سي بي سي"، أن الجمهور يشتاق الي عمل يرى فيه الأسرة، ويشاهد القيم التي تعلم أولادنا، وشهر رمضان دائما زاخرًا بالأعمال الجميلة . يرى





وأوضحت فادية عبد الغني ، أن القنوات قديمًا كانت معدودة، والأعمال أيضاً، وبالتالي كانت المشاهدة عالية جدًا .





وتابعت فادية عبد الغني ، أن الأعمال اليوم اصبحت كثيرة جدا وهذا لا يسمح للمشاهد أن يتابع جميع المسلسلات مهما كانت .



