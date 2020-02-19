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أخبار العالم

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:08 ص
الجيش الليبي يسقط
الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة تركية في طرابلس
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قسم الخارجي
أعلن الجيش الليبي إسقااط طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس، بعد أن أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية مساء الثلاثاء.

وقالت ‎شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للجيش الوطني إن "منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة العربية الليبية استهدفت طائرة تركية مُسيّرة أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية، وأسقطتها بعد أن حاولت استهداف تمركزات لوحدات القوات المُسلحة في محاور العاصمة".

وكان الجيش الليبي، أعلن- في وقت سابق- أنه أعطى أوامر بتوجيه ضربة عسكرية لمستودع أسلحة وذخيرة داخل ميناء طرابلس.

وأكد أن الضربة جاءت نظرا للخروقات المتكررة وإطلاق النار الذي وقع من قبل جماعات إرهابية خرجت عن سيطرة رئيس ميليشيا الوفاق فايز السراج، مشيرا إلى أن الهدف منها إضعاف الإمكانيات القتالية للمرتزقة.
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