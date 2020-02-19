الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

أعلن الجيش الليبي إسقااط طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس، بعد أن أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية مساء الثلاثاء.





وقالت ‎شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للجيش الوطني إن "منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة العربية الليبية استهدفت طائرة تركية مُسيّرة أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية، وأسقطتها بعد أن حاولت استهداف تمركزات لوحدات القوات المُسلحة في محاور العاصمة".





وكان الجيش الليبي، أعلن- في وقت سابق- أنه أعطى أوامر بتوجيه ضربة عسكرية لمستودع أسلحة وذخيرة داخل ميناء طرابلس.



