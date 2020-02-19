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رياضة

مانشستر سيتي يستدرج وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:51 ص
مانشستر سيتي ضد وست
مانشستر سيتي ضد وست هام
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إسراء أشرف
يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره وست هام يونايتد، اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة رقم 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة..

تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين في تمام التاسعة والنصف على ملعب "الاتحاد" معقل السيتي، وتُنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 2" بتعليق جواد بدة.

ترتيب مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي..

يحتل السيتزن وصافة البريميرليج برصيد 51 نقطة، متأخرًا بفارق 25 نقطة عن ليفربول المتصدر، بينما يأتي وست هام في المركز الـ18 برصيد 24 نقطة.

ويسعى مانشستر سيتي أمام وست هام، لاستعادة نغمة انتصاراته، بعدما خسر أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-0، ضمن مباريات الجولة الماضية بالبريميرليج.

في المقابل يتطلع وست هام يونايتد الذي يواجه خطر الهبوط، لتحقيق مفاجآة بالفوز على مانشستر سيتي، والحفاظ على آماله بالبقاء في الدوري الإنجليزي.
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