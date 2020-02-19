بعد إعلان حمو بيكا عن مرضه بالكرون.. تعرف على الفرق بينه وبين الكورونا.. وهذه هي أعراضهما المختلفة.. ويجب الابتعاد عن بعض الأطعمة.. واكتشف أفضل الطرق للوقاية

- ما الفرق بين فيروس كورونا ومرض كرون
- أعراض الإصابة بالكرون
- أعراض الإصابة بالكورونا
- أطعمة على مريض الكورونا تجنبها
- هل الثوم يعالج الكورونا ؟
- طرق الوقاية من الكورونا
أثار مطرب المهرجانات حمو بيكا، جدلًا كبيرًا بإعلان معاناته من مرض كرون، وتداول رواد السوشيال ميديا الخبر، فاختلط عليهم الأمر بين مرض كرون الذي أصيب به المطرب، وبين فيروس كورونا المنتشر في الصين منذ فترة.
ونستعرض في التقرير التالي الفرق بين فيروس كورونا، ومرض كرون، وطرق العلاج والوقاية والاطعمة وغيرها من المعلومات المهمة عن المرضين.
فيروس كورونا هو فيروس بدأ تفشيه في مدينة ووهان، ثم انتشر في العديد من الدول، ويصيب الجهاز التنفسي والرئة.
لكن مرض كرون هو عبارة عن التهاب شديد في الأمعاء يتسبب في الشعور بألم في البطن والإصابة بإسهال شديد، إضافة إلى الشعور الدائم بالتعب.
ووفقًا لموقع "healthline" فإن هناك أعراضًا كثيرة تشير إلى الإصابة بمرض كرون ما يحتم ضرورة التوجه للطبيب للعلاج منه ومن أبرز هذه الأعراض:
- إسهال.
- حمى.
- إرهاق.
- وجود دم في البراز.
- فقدان الشهية وفقدان الوزن.
أعراض فيروس كورونا:
- العطس المستمر.
- سيلان بالأنف.
- السعال الشديد.
- الإصابة بالربو المزمن.
- قرحة في الحلق.
- الحمى.
- الكحة الشديدة.
- ارتفاع درجة الحرارة.
- التهاب رئوي.
وبعد تساؤل الكثير عن علاج مرض كرون، قال موقع "mayoclinic" المتخصص في أخبار الصحة، إنه لا يوجد أي علاج نهائي لمرض كرون إلا أن هناك أدوية تعمل على الحد من الالتهاب وتساعد على تحسين التشخيص على المدى الطويل والحد من أي مضاعفات على عكس فيروس كورونا، حيث خضع الكثير من الحالات التي أصيبت به للعلاج وتماثلت للشفاء منه.
فيروس كورونا
ولكن يبقى السؤال عن أسباب الإصابة بمرض فيروس كورونا ، فقد أكد بعض المتخصصين أن هناك أكثر من سبب منها العوامل الوراثية، فإذا كان هناك أكثر من فرد بالعائلة مصاب بالمرض، فمن السهل أن يتم توريثه كذلك ضعف الجهاز المناعي وتدخين السجائر يزيد من خطر الإصابة بالمرض.
أطعمة ممنوع تناولها لمريض الكورونا
ووفقا لما نشره الموقع عن مجموعة أطعمة ممنوع تناولها لكل من يعاني من هذا المرض، ويأتي في مقدمتها الأطعمة الغنية بالألياف والأطعمة الحارة ومنتجات الألبان، مشيرا إلى ضرورة الابتعاد عن الكحوليات.
هل الثوم يحمي من فيروس كورونا؟
حذرت منظمة الصحة العالمية من مجموعة من العادات التي قد يعتقد البعض أنها يمكن أن تحمي من فيروس كورونا، مثل استخدام مجفف الأيدي المتواجد في الحمامات بالمطاعم والمولات.
البعض فكر في استخدام الثوم كوسيلة لـ الوقاية من فيروس كورونا باعتباره مضادا قويا ضد الفيروسات والبكتيريا، وينصح به الأطباء للقضاء على نزلات البرد، حيث إن تناول فص ثوم قادر على تقوية مناعة الجسم وقتل البكتيريا وتقليل حدة نزلات البرد والإنفلونزا.
وفي تقرير نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية، أكدت منظمة الصحة العالمية أن الثوم وحده غير قادر على حمايتك من فيروس كورونا الجديد.
وأكدت أنه على الرغم من أن الثوم غذاء صحي قد يحتوي على بعض الخصائص المضادة للميكروبات، إلا أنه وحده غير كافٍ للقضاء على فيروس كورونا .
ومنذ بدء انتشار فيروس كورونا، اقترح البعض على وسائل التواصل الاجتماعي تناول الثوم كوسيلة منزلية مضادة لـ الفيروسات ومدى قدرته على الوقاية من فيروس كورونا، عن طريق تناول فص ثوم أو تناول ماء الثوم المغلي.
طريقة الوقاية من الكورونا
ومن الاحتياطات التي اعتبرتها منظمة الصحة العالمية مجرد خرافات حول طرق الوقاية من فيروس كورونا:
1- مجففات اليد: وحدها لا يمكن أن تقتل بكتيريا فيروس كورونا، وقالت منظمة الصحة العالمية: "لحماية نفسك من فيروس كورونا الجديد، يجب عليك تنظيف يديك بشكل متكرر بفرك اليدين بالكحول أو غسلها بالماء والصابون عدة مرات في اليوم".
2- الثوم: أكدت منظمة الصحة العالمية أن الثوم غذاء صحي قد يحتوي على بعض الخصائص المضادة للميكروبات، إلا أنه وحده غير كافٍ للقضاء على فيروس كورونا.
3- زيت السمسم: وهو عنصر أساسي في المطبخ الآسيوي، ولكن على عكس الشائعات المنتشرة، فإن فرك زيت السمسم على الجلد لن يمنع فيروس كورونا من دخول الجسم.
4- الكحول أو الكلور: فرغم أنها مواد جيدة في تطهير الأسطح، وتقتل العديد من البكتيريا، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من استخدامها على الجلد.
5- محلول ملح: وقالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد دليل على أن شطف الأنف بانتظام بمحلول ملحي يحمي الناس من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.