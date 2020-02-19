بعد إعلان حمو بيكا عن مرضه بالكرون.. تعرف على الفرق بينه وبين الكورونا.. وهذه هي أعراضهما المختلفة.. ويجب الابتعاد عن بعض الأطعمة.. واكتشف أفضل الطرق للوقاية

أثار مطرب المهرجانات حمو بيكا، جدلًا كبيرًا بإعلان معاناته من مرض كرون، وتداول رواد السوشيال ميديا الخبر، فاختلط عليهم الأمر بين مرض كرون الذي أصيب به المطرب، وبين فيروس كورونا المنتشر في الصين منذ فترة.





ونستعرض في التقرير التالي الفرق بين فيروس كورونا، ومرض كرون، وطرق العلاج والوقاية والاطعمة وغيرها من المعلومات المهمة عن المرضين.





فيروس كورونا هو فيروس بدأ تفشيه في مدينة ووهان، ثم انتشر في العديد من الدول، ويصيب الجهاز التنفسي والرئة.





لكن مرض كرون هو عبارة عن التهاب شديد في الأمعاء يتسبب في الشعور بألم في البطن والإصابة بإسهال شديد، إضافة إلى الشعور الدائم بالتعب.





ووفقًا لموقع "healthline" فإن هناك أعراضًا كثيرة تشير إلى الإصابة بمرض كرون ما يحتم ضرورة التوجه للطبيب للعلاج منه ومن أبرز هذه الأعراض:

- إسهال.

- حمى.

- إرهاق.

- وجود دم في البراز.

- فقدان الشهية وفقدان الوزن.





أعراض فيروس كورونا:

- العطس المستمر.

- سيلان بالأنف.

- السعال الشديد.

- الإصابة بالربو المزمن.

- قرحة في الحلق.

- الحمى.

- الكحة الشديدة.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- التهاب رئوي.



