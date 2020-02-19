كوريا الجنوبية تسجل 20 إصابة جديدة بـ كورونا

أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن كوريا الجنوبية أعلنت تسجيل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يكون العدد 66 شخصا.





وكانت سلطات كوريا الجنوبية أعلنت صباح اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا" الجديد في البلاد إلى 46 حالة، بعد اكتشاف 15 حالة جديدة، أمس.





وتجاوز عدد الأشخاص الذين خضعوا للفحوصات للاشتباه في إصابتهم بالمرض 10 آلاف شخص، غير أن نتيجة 9335 منهم ظهرت سلبية، وتجري حاليا الفحوصات اللازمة على نحو ألف شخص آخرين.





ومن ناحية أخرى، أجَّلت كوريا الجنوبية اليوم الاربعاء عددا من مواطنيها من سفينة "داموند برنسيس" السياحية، التي خضعت منذ أسبوعين للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما الياباني بسبب تفشي فيروس "كورونا" على متنها.